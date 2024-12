Bartosz Kurek przekazał u Stanowskiego pilne wieści! Tego nikt się nie spodziewał

Powrót Bartosza Kurka do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle był jednym z najgłośniejszych siatkarskich transferów przed tym sezonem. Kapitan reprezentacji Polski nie tylko wrócił do Polski, lecz także po 16 latach do zespołu z Kędzierzyna-Koźle, w którym jako nastolatek wypływał na szerokie wody. Jednak już od pierwszego oficjalnego meczu, w którym 36-latek doznał urazu oka, ten powrót nie szedł po jego myśli. I okazuje się, że już po kilku miesiącach Kurek podjął decyzję o odejściu z ZAKSY po zakończeniu sezonu!

Bartosz Kurek przekazał u Stanowskiego pilne wieści

Atakujący przekazał tę informację podczas wizyty w Kanale Zero u Krzysztofa Stanowskiego. W sobotę wieczorem fani piłki nożnej żyli hitowym meczem FC Barcelony z Atletico Madryt, fani boksu odliczali minuty do wielkiej walki Oleksandr Usyk - Tyson Fury, a ci siatkówki dowiedzieli się sporo o przyszłości Kurka. - Kontrakt w Kędzierzynie-Koźlu obowiązuje od niedawna tylko do końca trwającego sezonu. Jesteśmy w trakcie rozmów z menadżerem i szukamy nowego klubu - zaskoczył wszystkich siatkarz.

Tego po Kurku nikt się nie spodziewał

Jest to sensacyjna wiadomość, ponieważ przy jego transferze informowano, że umowa ma obowiązywać przez dwa lata do połowy 2026 roku. Ze słów Kurka wynika jednak, że w ostatnim czasie doszło do zmian w kontrakcie, co rodzi wiele pytań. Zawodnik ZAKSY nie zdradził więcej szczegółów i opowiedział o tym dość tajemniczo. Pewne jest jedno - w najbliższych miesiącach jego przyszłość będzie tematem wielu rozważań, bo sam siatkarz nie wykluczył jeszcze jednego zagranicznego wyjazdu. Nie wiadomo więc, czy powrót do Polski nie skończy się już po zaledwie roku. - Chciałbym w następnym sezonie trafić do klubu, który będzie dla mnie po prostu dobry na tym etapie kariery - podsumował sytuację Kurek, który w najbliższych miesiącach powalczy w Kędzierzynie-Koźlu o jak najlepsze wyniki.

