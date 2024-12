Ciarki przechodzą po tych słowach Bartosza Kurka! Przemówił o zakończeniu kariery

Bezlitosna drabinka siatkarek w MŚ. Na drodze do medalu staną nam mistrzynie olimpijskie

Wyjątkowe oświadczenie podopiecznego Nikoli Grbicia. To mogło się skończyć dramatycznie. Szczere słowa reprezentanta Polski

Wilfredo Leon załatwił awans do ćwierćfinału europejskiego pucharu. Wytoczył największe działa, będzie finał?

Koniec kariery to dla każdego sportowca trudny moment, w którym jego życie całkowicie się zmienia. W przeszłości nie brakowało przypadków, że nawet największe gwiazdy sportu nie radziły sobie z życiem po karierze. Z roku na rok świadomość jest jednak coraz większa i wygląda na to, że Bartosz Kurek będzie kolejnym dobrym przykładem. Jeden z najlepszych polskich siatkarzy ma przed sobą jeszcze trochę grania, ale nie da się ukryć, że jest już bliżej emerytury niż dalej i nie zamierza z tym walczyć. Zamiast tego, ma w głowie plan na przyszłość, aby nie skończyć nagle bez zajęcia.

Ciarki przechodzą po tych słowach Bartosza Kurka

- Powiem tak, przez ostatnich dwadzieścia... już ponad dwadzieścia lat poświęciłem się siatkówce. Stałem się, uważam, przepraszam, nieskromnie to zabrzmi, myślę, że stałem się w niej ekspertem, więc głupotą byłoby teraz porzucać tą ścieżkę kariery - powiedział Kurek w rozmowie z portalem goldsaver.pl. Nie oznacza to jednak, że na pewno pójdzie w ślady Krzysztofa Ignaczaka, który jest obecnie ekspertem TVP Sport. Jego wciąż grający kolega z parkietu nie podjął jeszcze konkretnej decyzji, w którą stronę pójdzie, ale na pewno chce zostać przy siatkówce. To świetna wiadomość dla wszystkich kibiców tej dyscypliny w Polsce.

Po zakończeniu kariery Kurek zostanie przy siatkówce

- Ja lubię wyzwania, nie mówię, że muszę od razu zostać trenerem czy bezpośrednio być w tej technicznej stronie siatkówki. Mogę się dzielić swoim doświadczeniem. Uważam, że przez te wszystkie lata nauczyłem się dobrze współpracować z ludźmi, wiem, jak z nimi rozmawiać, więc myślę, że znajdę swoje miejsce w świecie siatkówki - podkreślił w tej samej rozmowie 36-latek. Zostawił sobie więc otwartą furtkę na pójście w ślady innych kolegów, m.in. Michała Winiarskiego, który już ma na koncie sporo sukcesów w krótkiej karierze trenerskiej. Czas pokaże, co dokładnie przyniesie Kurkowi przyszłość, ale ważne jest to, że nawet na sportowej emeryturze nie zamierza odejść od siatkówki.

ZOBACZ TAKŻE: Partnerka Tomasza Fornala przekazała wspaniałą nowinę! Aż roznosiło ją z emocji, musiała podzielić się swoim szczęściem