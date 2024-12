Partnerka Tomasza Fornala przekazała wspaniałą nowinę! Aż roznosiło ją z emocji, musiała podzielić się swoim szczęściem

Sylwia Gaczorek podzieliła się wspaniałymi wieściami. Aż skakała z radości

Początkowo Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek ukrywali swój związek, jednak później uznali, że nie ma co robić z tego większej tajemnicy. Para zaczęła udostępniać wspólne zdjęcia, a popularna influenserka zaczęła nawet pojawiać się na meczach swojego ukochanego. Póki co oboje mieszkają w Polsce, ponieważ Tomasz Fornal występuje w barwach Jastrzębskiego Węgla, a Gaczorek prowadzi w kraju swoje biznesy. Sytuacja może się jednak zmienić, ponieważ wiele mówi się o tym, że Tomasz Fornal może opuścić polską ligę i spróbować sił za granicą. Póki co jednak para nie musi się martwić sprawami mieszkaniowymi czy ewentualną rozłąką. Można natomiast przypuszczać, że w razie czego influenserce trudno będzie opuścić Polskę, a wszystko przez wieści, jakimi właśnie podzieliła się ze swoimi fanami.

Dziewczyna Tomasza Fornala zostawiła go w Polsce i poleciała do Afryki! Sylwia Gaczorek wyskoczyła na safari

Sylwia Gaczorek była niezwykle podekscytowana wiadomością, jaką miała do przekazania swoim fanom. Jak sama wyjawiła w nagraniu, chciała tą nowiną podzielić się już w październiku, jednak ostatecznie temat był przekładany aż do teraz. Okazuje się, że Sylwia Gaczorek otwiera nowy punkt swojej firmy, który zlokalizowany będzie w Gdańsku. – Jestem już właśnie przed moim nowym salonem w Gdańsku! Wzrusz totalny, bardzo się cieszę, że mogę w końcu wam to ogłosić – mówiła niezwykle podekscytowana partnerka Tomasza Fornala – Teraz nie dzieje się nic, ale później będzie pięknie – dodała z szerokim uśmiechem na ustach i wręcz podskakując z radości. Faktycznie, obecnie nowy salon Sylwii Gaczorek to plac budowy, ale na wideo kobieta już oczyma wyobraźni widzi, gdzie co zostanie umiejscowione w jej nowym przybytku.

Tomasz Fornal pokazał się z ukochaną i się zaczęło... Sylwia Gaczorek od razu zwróciła na siebie uwagę, zaczęły się pytania

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Następne pytanie

Później Gaczorek wyjawiła kulisy wyboru lokalizacji. Zdradziła, że prowadzenie własnej działalności to duże wyzwanie, ale nie chciała stagnacji i postawiła na rozwój swojej firmy. Przekazała też, że miasto wybrała dzięki... fanom, którzy w ankiecie zagłosowali, że nowy punkt chcieliby widzieć właśnie w Gdańsku. Następnie opowiadała nieco o poszukiwaniu konkretnego lokalu, co także nie było łatwą sztuką, aż w końcu zdecydowała się na ten, który pokazała na nagraniu. Całe wideo obejrzycie poniżej.

Dowiedzieliśmy się, z kim przed Tomaszem Fornalem spotykała się Sylwia Gaczorek. Aż spadliśmy z krzesła