Dowiedzieliśmy się, z kim przed Tomaszem Fornalem spotykała się Sylwia Gaczorek. Aż spadliśmy z krzesła

Tomasz Fornal jest jednym z wybrańców Nikoli Grbicia na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Liczba miejsc w składzie była mocno ograniczona, ale Serb nie wahał się przy wyborze przyjmującego Jastrzębskiego Węgla. Od początku turnieju chciał na niego mocno postawić, jednak już w pierwszym meczu z Egiptem Fornal doznał groźnej kontuzji, która mocno skomplikowała plany. Na szczęście 26-latek szybko doszedł do siebie i już w ostatnim meczu grupowym z Włochami pojawił się na parkiecie. Mimo to, Polacy przegrali 1:3 i w ćwierćfinale wpadli na niepokonaną w Paryżu Słowenię. W tym meczu każdy z polskich siatkarzy będzie musiał wspiąć się na wyżyny możliwości, by wreszcie przełamać na IO "klątwę ćwierćfinału". Niewykluczone, że Fornal będzie jedną z głównych postaci, za co mocno kciuki trzyma Sylwia Gaczorek.

To z nim Sylwia Gaczorek spotykała się przed Fornalem

Ukochana Fornala to polska influencerka, która od lat cieszy się w internecie dużą popularnością. Jej pasją jest fryzjerstwo i udało jej się otworzyć własny salon, który obsługuje m.in. gwiazdy. Gaczorek sama stała się celebrytką, o czym najlepiej świadczy fakt, że na Instagramie obserwuje ją więcej osób (600 tys.) niż samego siatkarza (400 tys.)! Jedna z najgłośniejszych par w polskiej siatkówce często pokazuje się razem, a 9 lat starsza partnerka wspiera Fornala z całych sił. Dobrze wie, jak ważne jest to dla sportowca, bo już wcześniej spotykała się z przedstawicielem tego zawodu!

Zanim Gaczorek związała się z Fornalem, długo jej chłopakiem był koszykarz Iwan Wasyl. Co ciekawe, poprzedni partner youtuberki również urodził się w 1997 roku i był naprawdę wysoki. Wasyl mierzy blisko dwa metry, a dokładnie tyle wzrostu ma Fornal. Jego związek z obecną dziewczyną siatkarza reprezentacji Polski dobiegł końca w 2022 roku. Później Gaczorek związała się z gwiazdorem Jastrzębskiego Węgla i mocno trzyma teraz kciuki, aby wrócił z Paryża z wymarzonym medalem igrzysk.