Euro 2024: Jesus Gil Manzano. Kim jest sędzia mistrzostw Europy w Niemczech? Sylwetka

Z wolna buduje też Manzano swoją pozycję w piłce klubowej: na razie „dochrapał się” w niej półfinałów zarówno w Lidze Mistrzów, jak i w Lidze Europy. W ojczyźnie z kolei ma na koncie finał Pucharu Króla oraz Superpuchar. Ale zwolenników jego umiejętności jest zapewne równie wielu, jak kontestatorów. Tych ostatnich ma przede wszystkim w Barcelonie, gdzie postrzegany jest jako zwolennik Realu Madryt. Z lubością wyciągają mu tam fotki sprzed lat, kiedy stadion Villarealu opuszczał z… torbami z herbem „Królewskich”! Z drugiej strony – podjął najbardziej kontrowersyjną decyzję minionego sezonu w LaLiga, na niekorzyść Realu. W 98. minucie zakończył jego mecz z Valencią w momencie dośrodkowania Brahima Diaza. Gwizdek utonął w tumulcie, a piłkę do siatki wpakował Jude Bellingham! Gol musiał być anulowany, a sam arbiter poniósł konsekwencje swej decyzji w postaci zawieszenia na dwie kolejki.

Manzano zapadł też w pamięć polskich kibiców, śledzących występy Roberta Lewandowskiego w barwach Blaugrany. To właśnie on w debiutanckim sezonie kapitana Biało-Czerwonych w LaLiga usunął go z boiska jeszcze w pierwszej połowie starcia z Osasuną, po dwóch żółtych kartkach. Schodząc z murawy, „Lewy” wykonał gest, za który – prócz standardowego jednego meczu dyskwalifikacji za „czerwień” – komisja dyscyplinarna ligi dołożyła mu zawieszenie na dwa kolejne spotkania.

Sędzia: Jesus Gil Manzano

Kraj: Hiszpania

Data urodzenia (wiek): 4.02.1984 (40)

Doświadczenie:

● LaLiga (Hiszpania): 234

● LaLiga 2+baraże (Hiszpania): 70

● Segunda Division (Hiszpania – 3. liga): 23

● Super League (Grecja): 1

● Saudi Pro League (Arabia Saudyjska): 1

● Championnat National (Francja – 3. liga): 1

● Puchar Króla (Hiszpania): 1

● Superpuchar Hiszpanii: 3

● Puchar Ligi Egipskiej: 1

● Liga Mistrzów UEFA: 22

● Liga Europy UEFA: 17

● Liga Konferencji Europy UEFA: 2

● Kwalifikacje do Ligi Mistrzów: 4

● Kwalifikacje do Ligi Europy: 12

● Liga Młodzieżowa UEFA: 1

● Copa America (2021): 3

● Liga Narodów: 5

● Eliminacje mistrzostw świata: 6

● Eliminacje mistrzostw Europy: 7

● Mistrzostwa świata U20: 3

● Mistrzostwa Europy U21: 2

● Eliminacje mistrzostw Europy U21: 2

● Eliminacje mistrzostw Europy U19: 2

● Mecze towarzyskie reprezentacji: 9

Statystyki*:

● Mecze we wszystkich rozgrywkach: 475

● Żółte kartki: 2451

● Czerwone kartki: 139

● Rzuty karne: 158

* - dane dotyczą wszystkich meczów; za transfermarkt.de

