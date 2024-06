Euro 2024: Joshua Zirkzee. Sylwetka reprezentanta Holandii

i Autor: AP PHOTO Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee. Sylwetka reprezentanta Holandii

Joshua Zirkzee jest jednym z napastników reprezentacji Holandii powołanych na Euro 2024. Polscy kibice mogą pamiętać go z czasów, gdy wchodził do seniorskiej drużyny Bayernu Monachium i mówiło się, że ma zostać następcą Roberta Lewandowskiego. Ostatecznie Holender pożegnał się z Bayernem latem 2022 r. i przeszedł do Bolognii, w której stał się prawdziwym liderem. Zirkzee był jednym z bohaterów ostatniego historycznego sezonu zwieńczonego awansem do Ligi Mistrzów. We włoskim klubie gra m.in. z Łukaszem Skorupskim i Kacprem Urbańskim, ale w kadrze wciąż czeka na debiut. Na Euro został dowołany w ostatniej chwili w związku z kontuzją Briana Brobbeya.