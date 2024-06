i Autor: AP PHOTO Nicolae Stanciu

Reprezentacja Rumunii

Euro 2024: Nicolae Stanciu. Sylwetka reprezentanta Rumunii

Liderem reprezentacji Rumunii w ostatnich miesiącach jest niewątpliwie Nicolae Stanciu. Środowy pomocnik w eliminacjach do mistrzostw Europy 2024 pełnił funkcję kapitana drużyny narodowej i nie opuścił żadnego meczu tychże eliminacji. I to właśnie on będzie dyrygował zespołem na boisku podczas meczów na niemieckich boiskach.