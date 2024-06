i Autor: AP PHOTO Stefan de Vrij

Euro 2024: Holandia

Euro 2024: Stefan de Vrij. Sylwetka reprezentanta Holandii

KH 20:27 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Stefan de Vrij to jeden z najbardziej doświadczonych piłkarzy powołanych do reprezentacji Holandii na Euro 2024. 32-latek już w 2014 r. grał w kadrze, która zajęła trzecie miejsce na mistrzostwach świata, ale mimo to nie należy do największych gwiazd holenderskiej piłki. Jego solidność robi jednak wrażenie i może przydać się na tegorocznych mistrzostwach w Niemczech. Selekcjoner Holandii z pewnością może liczyć na środkowego obrońcę Interu, który wywalczył w ostatnim sezonie mistrzostwo Włoch.