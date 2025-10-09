Polska - Litwa

Autor: Piotr Stańczak

Kiedy mecz Litwa - Polska? Data, godzina, transmisja TV

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2025-10-09 22:40

Po meczu z Nową Zelandią Polska reprezentacja w kolejnym meczu zmierzy się z Litwą. Tym razem będzie to mecz o punkty w eliminacjach do mistrzostw świata. Spotkanie to ma wielkie znaczenie dla końcowego układu tabeli w naszej grupie. Kiedy odbędzie się mecz Litwa - Polska? Data, godzina, transmisja TV. W Kownie szykują się wielkie emocje.

Litwa - Polska. Pierwszy mecz wygraliśmy po męczarniach

Za nami towarzyski mecz Polska - Nowa Zelandia. Podopieczni Jana Urbana nie bez problemów pokonali niżej notowanych rywali 1:0 po pięknej bramce Piotra Zielińskiego w 49. minucie spotkania. Po sparingu czas na poważny mecz w eliminacjach mistrzostw świata. Nasza drużyny zmierzy się z Litwą. Przypomnijmy, że pierwszy mecz z tym zespołem wygraliśmy 1:0 po męczarniach i nieco szczęśliwym golu Roberta Lewandowskiego w końcówce meczu. Litwa swój ostatni mecz w eliminacjach do mundialu także przegrała (w czwartek, 9 października, z Finlandią 1:2). Z kolei Polacy dwa ostatnie mecze eliminacyjne zaliczą do udanych. W debiucie Jana Urbana Biało-czerwoni zremisowali na wyjeździe z Holandią 1:1. Bramkę dla Polski strzelił Matty Cash. W kolejnym spotkaniu - tym razem u siebie - zwyciężyliśmy z Finlandią 3:1 po golach Casha, Roberta Lewandowskiego i Jakuba Kamińskiego. Teraz czas na mecz Litwa - Polska. 

Kiedy mecz Litwa - Polska? data godzina, transmisja TV, stream online

Mecz Litwa - Polska będzie bardzo ważny dla naszej kadry. Ciągle mamy jeszcze szansę na bezpośredni awans na piłkarskie mistrzostwa świata 2026, które odbędą się w Meksyku, USA i Kanadzie. Spotkanie Litwa - Polska odbędzie się w Kownie w niedzielę, 12 października. Początek meczu zaplanowany jest na godz. 20.45. Transmisja TV na żywo będzie dostępna w TVP 1, TVP 1 HD, TVP 2, TVP 2 HD, TVP Sport i w TVP Sport HD, a stream online w portalu sport.tvp.pl. Po meczu wyjazdowym z Litwą reprezentacja Polski zagra jeszcze dwa spotkania w ramach eliminacji mistrzostw świata. Oba mecze rozegrane zostaną w listopadzie. Najpierw zagramy u siebie z Holandią (14 listopada o godz. 20.45), a potem z Maltą (17 listopada o 20.45). Jeżeli zajmiemy w grupie drugie miejsce, czekać nas będą jeszcze baraże, które rozgrane zostaną w marcu 2026 roku. 

Jan Tomaszewski komentuje powołania Jana Urbana

