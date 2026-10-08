Komunikat związku w sprawie pogrzebu byłego najlepszego polskiego piłkarza! Trzeba długo czekać

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-10-08 14:56

Jacek Ziober zmarł 6 października. Były najlepszy piłkarz w Polsce wg tygodnika "Piłka nożna" przed śmiercią zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Wiadomo już, kiedy odbędzie się pogrzeb Jacka Ziobera. Na ostatnie pożegnanie byłego reprezentanta Polski trzeba długo czekać. Szczegóły pogrzebu podał Łódzki Związek Piłki Nożnej.

Czarno-białe zdjęcie Jacka Ziobera walczącego o piłkę z rywalem. O szczegółach pogrzebu piłkarza przeczytasz na SE Sport.
Autor: PAP/ PAP Nie żyje Jacek Ziober

Jacek Ziober nie żyje. Przed śmiercią mocno chorował

Gdy media podały wiadomość o śmierci Jacka Ziobera, wielu kibiców nie mogło w to uwierzyć. Wydaje się, że jeszcze niedawno biegał on po boisku i czarował swoimi akcjami. Były najlepszy piłkarz w Polsce zmarł 6 października, a smutną wiadomość przekazał portalowi PAP Jacek Bogusiak, kustosz tradycji Łódzkiego Klubu Sportowego, czyli klubu, w którym Jacek Ziober zaczynał swoją wielką karierę. W jej trakcie reprezentował barwy m.in. francuskiego Montpelier HSC, a także hiszpańskiej Osasuny Pampeluna. Występował także w Amice Wronki i w amerykańskim Tampa Bay Mutiny. Przed śmiercią Jacek Ziober mocno chorował. W styczniu rozmawiał z  nim dziennikarz "Przeglądu Sportowego", który zwrócił uwagę m.in. na brak zębów u dawnego gwiazdora polskiej piłki. Ich usunięcie spowodowane było bakteriami, które "zaczęły atakować resztę organizmu". Znamy już szczegóły pogrzebu byłego najlepszego piłkarza w Polsce. W specjalnym komunikacie przekazał jej Łódzki Związek Piłki Nożnej. Na ostatnie pożegnanie Jacka Ziobera trzeba trochę poczekać. 

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Pogrzeb Jacka Ziobera - komunikat ŁZPN

Na 16 października (piątek) zaplanowano pogrzeb zmarłego w wieku 60 lat Jacka Ziobera, byłego reprezentanta Polski oraz legendy ŁKS Łódź. Uroczystości na cmentarzu pod wezwaniem św. Franciszka przy ulicy Rzgowskiej 156/158 w Łodzi rozpoczną się o godzinie 11:00. Jacek Ziober zagrał w barwach ŁKS ponad 200 meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej, strzelając w nich 26 goli. W Biało-Czerwonych barwach wystąpił 47 razy, zdobywając osiem bramek. Karierę piłkarską zakończył w 1999 roku. Realizował się także jako trener, prowadząc między innymi Górnika Łęczyca reprezentację Polski beach soccera oraz Zgodę Chodecz

- czytamy na stronie internetowej ŁZPN.

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