Komunikat związku w sprawie pogrzebu byłego najlepszego polskiego piłkarza! Trzeba długo czekać

Jacek Ziober nie żyje. Przed śmiercią mocno chorował

Gdy media podały wiadomość o śmierci Jacka Ziobera, wielu kibiców nie mogło w to uwierzyć. Wydaje się, że jeszcze niedawno biegał on po boisku i czarował swoimi akcjami. Były najlepszy piłkarz w Polsce zmarł 6 października, a smutną wiadomość przekazał portalowi PAP Jacek Bogusiak, kustosz tradycji Łódzkiego Klubu Sportowego, czyli klubu, w którym Jacek Ziober zaczynał swoją wielką karierę. W jej trakcie reprezentował barwy m.in. francuskiego Montpelier HSC, a także hiszpańskiej Osasuny Pampeluna. Występował także w Amice Wronki i w amerykańskim Tampa Bay Mutiny. Przed śmiercią Jacek Ziober mocno chorował. W styczniu rozmawiał z nim dziennikarz "Przeglądu Sportowego", który zwrócił uwagę m.in. na brak zębów u dawnego gwiazdora polskiej piłki. Ich usunięcie spowodowane było bakteriami, które "zaczęły atakować resztę organizmu". Znamy już szczegóły pogrzebu byłego najlepszego piłkarza w Polsce. W specjalnym komunikacie przekazał jej Łódzki Związek Piłki Nożnej. Na ostatnie pożegnanie Jacka Ziobera trzeba trochę poczekać.

Nie żyje polska biegaczka. Niedawno zdobyła złoty medal mistrzostw Europy

Pogrzeb Jacka Ziobera - komunikat ŁZPN

Na 16 października (piątek) zaplanowano pogrzeb zmarłego w wieku 60 lat Jacka Ziobera, byłego reprezentanta Polski oraz legendy ŁKS Łódź. Uroczystości na cmentarzu pod wezwaniem św. Franciszka przy ulicy Rzgowskiej 156/158 w Łodzi rozpoczną się o godzinie 11:00. Jacek Ziober zagrał w barwach ŁKS ponad 200 meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej, strzelając w nich 26 goli. W Biało-Czerwonych barwach wystąpił 47 razy, zdobywając osiem bramek. Karierę piłkarską zakończył w 1999 roku. Realizował się także jako trener, prowadząc między innymi Górnika Łęczyca reprezentację Polski beach soccera oraz Zgodę Chodecz

- czytamy na stronie internetowej ŁZPN.

Nie żyje siatkarka reprezentacji. Zmarła po długiej chorobie. Miała 35 lat

W galerii prezentujemy zdjęcia Jacka Ziobera z różnych okresów kariery

15