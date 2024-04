Legenda i największy skandalista sportu nie żyje. Zmarł O.J. Simpson, sprawa morderstwa jego byłej żony przeszła do historii

Smutna wiadomość dotarła do Polski. Nie żyje wielki arcymistrz, zostawił żonę, córkę i dwójkę synów. Miał 54 lata

Bratobójcza walka o igrzyska. Polaczyk czy Popiela do Paryża?

O.J. Simpson był niepodważalną gwiazdą futbolu amerykańskiego. Jego kariera usłana była biciem kolejnych rekordów indywidualnych. Czterokrotnie zostawał liderem w klasyfikacji zdobytych jardów, a dwukrotnie w liczbie zdobytych przyłożeń. W zawodowej karierze występował w Buffalo Bils oraz San Francisco 49ers. Gdy odchodził na sportową emeryturę był drugim zawodnikiem wszech czasów w klasyfikacji zdobytych jardów. Startował również w lekkoatletyce, a następnie próbował swoich sił jako komentantor sportowy oraz aktor.

O.J. Simpson nie żyje. Zmarł po walce z chorobą nowotworową

Quiz. Rozpoznasz polskich mistrzów sportu z PRL-u? 15/15 to obowiązek kibica! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od jednej z największych legend. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, która nadal dzierży rekord Polski w biegu na 400 m to... Natalia Kaczmarek Irena Szewińska Teresa Ciepły Dalej

Największy rozgłos przyniosła mu jednak sprawa zabójstwa jego byłej żony oraz jej przyjaciela. Procesem Simpsona żyła cała Ameryka, co zmieniło postrzeganiem celebrytów i sądownictwa na całe lata. To właśnie podczas procesu Simpsona po raz pierwszy w historii na sali sądowej znalazły się kamery telewizyjne, a pościg policji za futbolistą oglądały miliony Amerykanów. Nie na pozór mówi się, że sprawa Simpsona przed sądem to "proces stulecia".

Oskarżony został w 1994 roku, a dziesięć miesięcy temu ława przysięgłych uznała go za niewinnego podwójnego zabójstwa. Co ciekawe, W 1997 roku sąd cywilny zasądził od Simpsona odszkodowanie w wysokości 33,5 miliona dolarów dla rodzin zmarłych. Sąd cywilny nie był związany wyrokiem sądu karnego. W czwartek nadeszły natomiast informacje o śmierci legendarnego sportowca. "10 kwietnia nasz ojciec, Orenthal James Simpson, zmarł po walce z rakiem. Otaczały go dzieci i wnuki. W nadchodzącym czasie, rodzina prosi o uszanowanie jej życzeń dotyczących prywatności" - napisała rodzina O.J. Simpsona w mediach społecznościowych.