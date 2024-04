Obrzydliwy atak na Krzysztofa Stanowskiego. Policja wpadła do niego w środku nocy, szokujące oskarżenie

Stanowski rozwija nowy kanał i mierzy się z okropnymi atakami

Krzysztof Stanowski to postać z pewnością dla wielu kontrowersyjna. Jego programy na tematy pozasportowe jak np. o Natalii Janoszek zyskały ogromną popularność, ale wielu zarzuca Stanowskiemu, że mierzy się tylko z „łatwymi” sprawami, które przyniosą mu wielki rozgłos przy stosunkowo małemu zaangażowaniu. Faktem jest, że założyciel portalu Weszło dobrze wie, jak trafiać do szerokiej gamy odbiorców i dowodem tego jest tempo, w jakim rozrasta się jego najnowszy projekt, czyli Kanał Zero, oferujący programy na najróżniejsze tematy – gospodarcze, militarne, przyrodnicze czy społeczne. Jednak w ostatnim czasie ktoś postanowił mocno uprzykrzyć życie Stanowskiemu.

Jak możemy dowiedzieć się z wpisów Stanowskiego udostępnianych w sieci, miał on niedawno problem z jednym ze swoich numerów telefonów – na jego kartę wydzwaniało tak wiele numerów, że nie dało się z niej normalnie korzystać. Dziennikarz zachował jednak starą kartę SIM, aby używać jej w razie potrzeby, co ostatecznie okazało się błędem, o czym sam wyznał w kolejnym wpisie na portalu X.

Ohydny atak na Stanowskiego, musiała reagować policja

Jak się okazało, Krzysztof Stanowski padł ofiarą spoofingu, czyli ktoś podszył się pod jego stary numer telefon. Sytuacja była poważna, bowiem ktoś zadzwonił z „jego” numeru na policję z ohydnymi oskarżeniami. – Bardzo miła wizyta policji w nocy. Dostali telefon z mojego numeru, że... poćwiartowałem żonę. Potem jeszcze sporo innych zgłoszeń, rzekomo ode mnie – wyjawił Krzysztof Stanowski na portalu X. Policja sprawdziła tę sprawę, jednak funkcjonariusze najwyraźniej podejrzewali, że zgłoszenie jest fałszywe. – Funkcjonariuszom bardzo dziękuję za rozsądek i że nie obudzili mi dzieci – napisał Stanowski. Dodał też, że definitywnie dezaktywuje poprzedni numer.

