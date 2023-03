Półnaga Ivana Knoll wskoczyła do wody niczym syrena i zrobiło się mokro. Gorące nagranie chorwackiej seksbomby

To powiedział Marcin Oleksy po wygraniu nagrody Puskasa! Wzruszające słowa piłkarza

Ivana Knoll postanowiła zadziwić swoich widzów na mediach społecznościowych. Gwiazda modelingu, która stała się słynna przez swój udział na mistrzostwach świata w Katarze, postanowiła pokazać wyjątkowo gorące nagranie. Na umieszczonym przez Knoll nagraniu widzimy, jak miss mistrzostw świata w Katarze wygina swoje wdzięki w wyjątkowo obcisłym kostiumie kąpielowym i wskazuje na motorówkę z gracją syreny. To trzeba zobaczyć na własne oczy.

Ivana Knoll pokazała wdzięki. Wskoczyła do wody, a wokół zrobiło się mokro! Mamy gorące nagranie

Mimo że od mistrzostw świata w Katarze minęło trochę czasu, to najpopularniejsza fanka reprezentacji Chorwacji nadal cieszy się wielkim zainteresowaniem. Po tym, jak supermodelka prezentowała swoje wdzięki na imprezie, jej media społecznosciowe stały się oblegane przez miłośników piłki nożnej na całym świecie, a sama modelka odwdzięcza się publikowaniem wyjątkowo gorących publikacji. Tym razem Knoll pokazała nagranie, na którym półnaga wchodzi do wody, aby pojeździć na motorówce. Aby zobaczyć gorące nagranie z Ivana Knoll w roli głównej, przejdź do wideo zamieszczonego poniżej.