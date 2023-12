Tak wygląda partnerka Dominika Abusa! Figura Igi Muszakowskiej rozbudzi wyobraźnię każdego, pikantne ujęcia

Dominik Abus zasłynął w telewizji za sprawą programu na antenie TTV - "Googlebox. Przed telewizorami". Występuje tam razem z Krzysztofem Radzikowskim. Dzięki temu popularność zaczęła wzrastać do tego stopnia, że Abus wraz ze znajomymi, czy partnerką są zapraszani, jako goście specjalni. Członek "Strong Ekipy" oraz jeden z prowadzących "Cringe Room" na gali PRIME SHOW MMA doskonale wie, jak ważne jest prowadzenie konta osobistego w sieci i stale publikuje nowe zdjęcia oraz posty, w tym również fotografie ze swoją partnerką, Igą Muszakowską.

Niejeden fan Dominika Abusa zazdrości mu partnerki! Iga Muszakowska zachwyca urodą, a jej zdjęcia pobudzają wyobraźnie

W ostatnim czasie para opublikowała wiadomość specjalnie dla fanów, a dokładniej chodzi wspólnie wykonaną piosenkę świąteczną. - STAŁO SIĘ!!! WYDALIŚMY PIERWSZĄ W ŻYCIU PIOSENKĘ! Mamy nadzieję, że umilimy Wam te święta kilkoma wersami prosto z naszego serca, jest to dla nas bardzo wyjątkowy moment! „Wigilijny Czas” to utwór, który opowiada o miłości, w której czujemy się wyjątkowo i komfortowo. Czasu, który jest pełny szacunku i wspólnej akceptacji. Niewiarygodne jak intensywny był ten miesiąc. O tym, że będziemy nagrywać piosenkę dowiedzieliśmy się tydzień temu… Studio nagraniowe, teledysk, charakteryzacje i pomysł - myśleliśmy, że nas to przerośnie, ALE DALIŚMY RADĘ I O TO JEST! „WIGILIJNY CZAS” - OUT NOW! - można przeczytać.