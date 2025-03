Sensacyjny transfer polskiego siatkarza. Nie wszyscy go kojarzą, a on trafi do włoskiego giganta!

Przypomnijmy, że już jesienią CEV robił rozeznanie czy Polska byłaby zainteresowana organizacją, pisaliśmy o tym pod koniec stycznia. Ale potem zapadło milczenie, a co więcej, mniej więcej w tym samym czasie pojawiła się medialna plotka, że Final Four LM siatkarzy ma zorganizować Berlin. – Była cisza od listopada, kiedy pierwszy raz padła propozycja ze strony szefa CEV – opowiadał niedawno „Super Expressowi” prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. – Aż do początku lutego, kiedy nastąpił zwrot akcji i nagle dostaliśmy ofertę organizacji Final Four. Musimy to rozważyć i dobrze skalkulować – tłumaczył szef związku, wskazując, że CEV żąda poniesienia przez Polskę zbyt wielkich kosztów organizacji i trzeba je będzie negocjować.

Tomasz Fornal: - Zostawiliśmy na parkiecie wszystko, co mieliśmy. Zdrowie, pot, łzy, ale mamy srebro !

Z drugiej strony, możliwość, że w finałowym turnieju wystąpić mogą aż trzy polskie drużyny, jaka pojawiła się po fazie grupowej (i była zresztą spodziewana), jasno wskazywała, że organizacja Final Four nad Wisłą byłaby rozwiązaniem optymalnym.

Historyczny moment dla polskiej siatkówki

– Nie chodziło tylko o pieniądze – mówił nam Świderski. – My wciąż też patrzymy na to jako na potencjalnie historyczne wydarzenie, w którym mogą wziąć udział trzy polskie zespoły. Musimy się postarać i spróbować takie coś zorganizować.

W efekcie doszło do porozumienia z CEV, zapewne przede wszystkim wynegocjowania niższych opłat z tytułu organizacji imprezy. Bowiem związek może liczyć tylko na zyski ze sprzedaży biletów na dwudniowy turniej i musi jakoś sfinansować jego przeprowadzenie.

Na razie czekamy na rozstrzygnięcia w ćwierćfinałach ligi Mistrzów, bo na ten moment przecież formalnie nie ma jeszcze żadnej polskiej drużyny w Final Four. Jest jasne, że zagra w nim natomiast ekipa z Włoch, najprawdopodobniej Perugia z Kamilem Semeniukiem w składzie. Czy dołączą do niego koledzy z kadry grający w Jastrzębskim Węglu (dwukrotny z rzędu finalista dwóch ostatnich edycji LM), Aluronie Zawiercie i Projekcie Warszawa? Przekonamy się pod koniec marca.

Ćwierćfinały Ligi Mistrzów siatkarzy 2025 (dwumecze)

Aluron Zawiercie – SVG Lueneburg (11 i 18 marca)

– SVG Lueneburg (11 i 18 marca) Jastrzębski Węgiel – Olympiacos Pireus (12 i 19 marca)

– Olympiacos Pireus (12 i 19 marca) PGE Projekt Warszawa – Halkbank Ankara (12 i 19 marca)

– Halkbank Ankara (12 i 19 marca) Monza – Perugia (11 i 20 marca)