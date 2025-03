i Autor: ART SERVICE/SUPER EXPRESS

Transfer medyczny

Sensacyjny transfer polskiego siatkarza. Nie wszyscy go kojarzą, a on trafi do włoskiego giganta!

Tego nikt by nie przewidział. Siatkarz GKS-u Katowice Łukasz Usowicz trafi do mistrza Włoch, Sir Safety Perugii. Polak dołączy do włoskiego klubu na zasadzie transferu medycznego do końca obecnego sezonu.