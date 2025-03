Serca kibiców stanęły, gdy zobaczyli, co stało się Zuzannie Góreckiej! Bolesny wypadek. Mogła skończyć jak Bartosz Kurek

Niesamowite! W Bogdance Lublin wcale nie dokładają do udziału w europejskim pucharze. Jak to zrobili?

Zuzanna Górecka mogła nabawić się groźnego urazu! Musiała nawet zejść z parkietu

Zuzanna Górecka to jedna z najbardziej obiecujących polskich zawodniczek. Niestety, w 2023 roku doznała urazu, który mocno wyhamował jej karierę i sprawił, że nie mogła pojechać na mistrzostwa Europy w 2023 roku, a później ominęły ją także igrzyska olimpijskie w Paryżu w 2024 roku. Teraz Górecka stara się walczyć o miejsce w składzie kadry a gra w liderze TAURON Ligi z pewnością może jej w tym pomóc. Niespełna 25-letnia zawodniczka pojawiła się na parkiecie także w niezwykle ważnym starciu ŁKS-u z Developresem w walce o fotel lidera tabeli. Choć ostatecznie łodzianki wygrały to spotkanie, to Górecka raczej nie będzie wspominała go najlepiej – już w pierwszym secie doznała urazu, który mógł skończyć się naprawdę groźnie!

IO PARYŻ: Siatkarki zagrały w kosza i ping-ponga. Odstresowanie po odpadnięciu z IO w Paryżu

W jednej z akcji Górecka została zablokowana przez rywalki. Piłka odbiła się tak niefortunnie, że trafiła piękną zawodniczkę w oko! Po chwili opuściła ona parkiet, a później udała się do szatni. Fani mogli się naprawdę zmartwić – przecież w pierwszym meczu sezonu PlusLigi podobnego urazu doznał Bartosz Kurek, który musiał później pauzować wiele tygodni! Na szczęście, Górecka wróciła w trakcie spotkania na ławkę rezerwowych z okładem z lodu, który przykładała do oka. Co więcej, uznano najwyraźniej, że uraz jest naprawdę lekki, bowiem zawodniczka ŁKS-u zdołała nawet wrócić do gry w trzecim secie! Fani i sama Górecka z pewnością mocno odetchnęli z ulgą.

