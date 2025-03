Bartosz Kurek bez ogródek po bolesnej porażce z Wartą Zawiercie. Dosadne słowa gwiazdora ZAKSY, to szwankowało

Niesamowite! W Bogdance Lublin wcale nie dokładają do udziału w europejskim pucharze. Jak to zrobili?

W meczach pomiędzy największymi klubami PlusLigi, kibice siatkówki zawsze spodziewają się fajerwerków i zaciętej batalii do ostatniej piłki. Hit 27. kolejki ZAKSA - Warta Zawiercie zakończył się jednak już w trzech setach, a drużyna z Kędzierzyna-Koźla nie miała zbyt wiele do powiedzenia przegrywając 15:25, 23:25, 23:25. Po trudnym meczu z wicemistrzem Polski, o kilka słów podsumowania występu ZAKSY pokusił się Bartosz Kurek, który wprost określił, co nie do końca zagrało po stronie ekipy z Kędzierzyna-Koźla w starciu z tak dobrym i wymagającym rywalem. O dziwo nie była to obrona, która zdaniem kapitana reprezentacji Polski spisywała się dobrze, a formacja ofensywna.

- Spodziewaliśmy się takiego meczu ze strony Zawiercia (...) Myślę, że nasza linia defensywna radziła sobie nieźle, natomiast w ataku nie byliśmy w stanie utrzymał stałego poziomu i narzucić swojej presji... - analizował spotkanie z Wartą Bartosz Kurek w rozmowie z klubowymi mediami.

- Mieliśmy swoje szanse i trochę szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy. Zawiercie i zespoły tej klasy dają jedną szasnę i jeśli się jej nie wykorzysta, no to... W tym dniu akurat nie wykorzystaliśmy, ale pracujemy dalej nad tym, żeby z rywalami z tego poziomu grać, jak równy z równym. - zapewniał gwiazdor ZAKSY.

Po 27. meczach w sezonie, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zajmuje obecnie 5. miejsce w tabeli PlusLigi, mając na swoim koncie 55 punktów - o dwa mniej, niż będąca na 4. pozycji Bogdanka LUK Lublin z Wilfredo Leonem w składzie. Na fotelu lidera wciąż znajduje się Jastrzębski Węgiel (69 punktów). Aluron CMC Warta Zawiercie znajduje się tuż pod mistrzami Polski, mając na swoim koncie 64 oczka. Podium zamyka Projekt Warszawa (63).