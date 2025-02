Szczere wyznanie Michała Winiarskiego. Wrócił wspomnieniami do trudnych chwil

Przez długie lata swojej sportowej kariery, Michał Winiarski brylował na boiskach zarówno w rozgrywkach klubowych, jak i reprezentacyjnych, przez co jego gablota z medalami stale się powiększała. W pewnym momencie ciało legendarnego siatkarza powiedziało jednak dość, a on sam musiał podjąć trudną decyzję, o zakończeniu kariery. Ostatecznie doszło do tego w 2017 roku, przez problemy z kręgosłupem. W rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem w podcaście "W cieniu sportu", trener Warty Zawiercie otworzył się i opowiedział o tym momencie swojego życia znacznie więcej.

- Bycie zawodnikiem dawało mi ogromną satysfakcję i lubiłem to, co robię i czerpałem dużo pozytywnej energii (…) W pewnym momencie się obudziłem po pierwszej operacji pleców – to było w 2015 roku, rok po tym, jak pierwsze problemy zacząłem mieć w finałach mistrzostw świata. Chyba po raz pierwszy dotarło do mnie, że nie wiem, ile jeszcze to potrwa i co dalej… - rozpoczął Winiarski.

Grbić obejrzał walkę Kurka z Leonem w Kędzierzynie. Tak skomentował starcie gigantów dla „SE”

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to... Magdalena Stysiak Maria Stenzel Joanna Wołosz Następne pytanie

Ciężko powstrzymać łzy po tym, co spotkało Michała Winiarskiego. Aż trudno to sobie wyobrazić. Szczere wyznanie chwyta za serce

- Tutaj nagle miałem 6 miesięcy rehabilitacji, dosyć ciężkiej… Później dużo trudnych momentów, gdzie patrzysz na grę innych, a sam siedzisz z boku i musisz robić jakieś mozolne ćwiczenia. (…) Później grałem jeszcze pół roku na wysokim poziomie, a z dnia na dzień ból szyi, traciłem władze i siłę w kciuku i musiałem się poddać drugiej operacji. - relacjonował.

To, jak się okazało, był moment przełomowy w karierze wybitnego reprezentanta Polski. Myśląc o swoim dalszym życiu, o swojej żonie oraz dzieciach już wtedy w głowie podjął decyzję, że czas zakończyć tę piękną przygodę i powiedzieć pas, kończąc tym samym karierę zawodnika. Z pewnością jeszcze wtedy nie zdawał sobie sprawy z tego, jak szybko znów będzie na ustach całej Polski, tym razem ze względu na swoje dokonania jako trener.

Polska siatkarka zmieniła się nie do poznania! Metamorfoza Marii Stenzel aż bije po oczach

- Wtedy zdałem sobie sprawę, że – nawet po diagnozie lekarza, który powiedział, że dalej mógłbym grać, że już tej radości bym nie czerpał. Podświadomie bałem się poważniejszych urazów i tego, że poświeciłem swoje życia siatkówce i graniu na wysokim poziomie… Czasem nawet zbyt odważnie, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. - dodał Winiarski jasno dając do zrozumienia, że to myśli o rodzinie kazały mu zakończyć karierę.

Zobaczcie, jak zmienił się Tomasz Fornal, klikając w galerię zdjęć poniżej