Polska siatkarka zmieniła się nie do poznania! Metamorfoza Marii Stenzel aż bije po oczach

Maria Stenzel zmieniła się nie do poznania

W listopadzie Maria Stenzel skończyła 26 lat. W tym wieku może pochwalić się brązowym medalem Ligi Narodów 2023, ćwierćfinałem ostatnich mistrzostw świata i Europy, a także występem na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. O takich osiągnięciach z pewnością marzyła w wieku niespełna 20 lat, gdy debiutowała w reprezentacji Polski. Wtedy wchodziła do kadry po udanym sezonie w Impelu Wrocław i przenosinami do Łodzi, a po ostatnich igrzyskach wróciła do tego miasta, jednak nie do Grotu Budowlanych, a do ŁKS-u. W tym czasie stała się prawdziwą liderką reprezentacji i ulubienicą kibiców, a dojrzewanie Stenzel - nie tylko sportowe - dobrze obrazuje najnowszy post dotyczący jej metamorfozy na profilu "Polska Siatkówka".

Oficjalne konto polskich reprezentacji skupiło się na libero od momentu jej debiutu, aż do ostatnich występów. W tym celu przygotowano jej zdjęcia z 2018, 2021 i 2023 roku. "Spójrzcie czyją metamorfozę tym razem dla Was przygotowaliśmy! Oto Maria Stenzel #dziś i #JakbyWczoraj 😍 Kogo zobaczylibyście w następnym tygodniu?" - zapytano kibiców w specjalnym poście.

Ukazana przemiana Stenzel na przestrzeni lat stała się jednak dla komentujących głównym tematem. "Niezmienny jest za to fakt, że to nasza absolutnie TOP Libero. Inne reprezentacje tylko zazdro [zazdroszczą - red.]" - czytamy w najpopularniejszej odpowiedzi.

"Łooo, dwie różne dziewczyny" - pisali zaskoczeni fani. "Cały czas młoda i piękna", "Piękna była, piękna jest" - zaznaczali inni. Należy zauważyć, że 26-latka przeszła sporą przemianę nie tylko w kwestii bardziej dojrzałego wyglądu i większego doświadczenia na parkiecie. Od pewnego czasu Stenzel jest w głośnym związku z polskim piłkarzem, Mateuszem Żyrą. To zawodnik Widzewa Łódź, a publicznie o ich relacji wiadomo od 2024 roku.

