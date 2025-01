Żona Wilfredo Leona wyjechała z Polski na drugi koniec świata! Z córką Natalią

Bartosz Kurek się nie zatrzymuje! Ręce same składają się do oklasków, niesamowity wyczyn kapitana reprezentacji Polski

Dwie najbliższe kobiety Wilfredo Leona nie mogły przepuścić takiej okazji. Głowa ich rodziny ostatni mecz z Bogdanką LUK Lublin grała w niedzielę, 19 stycznia, a kolejny rozegra dopiero w sobotę, 25 stycznia. Będzie to domowe starcie z GKS-em Katowice, ale Małgorzata i Natalia Leon nie myślały w czwartek o siatkówce. Ich myśli były przede wszystkim z Igą Świątek, którą dopingowały w półfinale Australian Open z trybun centralnego kortu imienia Roda Lavera. W pierwszym secie tego emocjonującego boju z Madison Keys żona i córka Leona zostały nawet pokazane przez kamery Eurosportu.

Wtedy towarzyszył im szeroki uśmiech i niewiele zapowiadało, że Świątek stanie przed aż tak trudnym wyzwaniem. Po pierwszym secie to Polka była o krok od wielkiego finału Australian Open, wygrywając 7:5, ale później jej gra się posypała. Rywalka szybko doprowadziła do remisu i decydującego seta po wygranej 6:1 w drugiej partii. Dramatyczny trzeci set rozstrzygnął się dopiero po super tie-breaku, choć Świątek miała wcześniej piłkę meczową przy własnym serwisie. Nie wykorzystała jej, a w ostatecznym rozrachunku to Keys pierwsza zdobyła 10 punktów i awansowała do finału.

Małgorzata i Natalia Leon z pewnością liczyły na inny wynik. Być może miały też bilety na sobotni finał pań, w którym mogło dojść do hitowego starcia Świątek z Aryną Sabalenką o prowadzenie w rankingu WTA. Półfinałowa porażka Polki oznacza jednak, że Białorusinka utrzyma swoją pozycję niezależnie od wyniku ostatniego spotkania z Keys.

Nie wiemy, jak długo żona i córka polskiego siatkarza zostaną w Melbourne, ale teraz z pewnością trzymają kciuki za udany występ Leona w najbliższym ligowym meczu Bogdanki z GKS-em. Trzy dni później lublinianie ponownie zagrają przed własną publicznością - tym razem w ćwierćfinałowym rewanżu Challenge Cup z hiszpańską Melillą.

Małgorzata, żona Wilfredo Leona, oraz ich córka Natalia kibicują Idze Świątek 🇵🇱🤗 #JazdaIga #AusOpen pic.twitter.com/SBSRROYmVh— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) January 23, 2025