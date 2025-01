Iga Świątek - Madison Keys RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu LIVE Australian Open

Na żywo Iga Świątek - Madison Keys 30-40 Return Keys w siatkę 15-40 Mocny i dokładny forhend Polki. Wcześniej otworzyła sobie kort sewisem 0-40 Podwójny błąd serwisowy Igi. Piłki setowe 0-30 Znów prosty błąd Polki 0-15 Iga pod presją zagrała daleko w aut 7:5, 1:5 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga przerywa serię Amerykanki. Na koniec dobry return Polki i błąd rywalki 40-30 Podwójny błąd serwisowy Keys i Iga ma breakpointa 30-30 Keys odegrała piłkę po dokładnym forhendzie Igi, ale Polka łatwo skończyła wymianę przy siatce 15-30 Znakomity forhend Keys na koniec szybkiej wymiany 15-15 Podwójny błąd serwisowy Amerykanki 0-15 Świetna reakcja Keys na mocny return Świątek. Wszystko jej teraz wychodzi 7:5, 0:5 Gem Keys PRZEŁAMANIE. Polka znów była zupełnie bezradna. Na koniec mocny return Amerykanki. Iga wyraźnie się usztywniła, a rywalka poczuła krew i gra wspaniale 15-40 Znów prosty błąd Polki. Duży aut po jej forhendzie. Zupełnie zgubiła rytm gry 15-30 Return Keys w siatkę 0-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek. Iga zupełnie się posypała 0-15 Keys znów łatwo przejęła inicjatywę i pewnie skończyła punkt 7:5, 0:4 Gem Keys. Amerykanka błyskawicznie wygrywa kolejnego gema, do zera. Na koniec niecelny return Polki 0-40 Keys znów posłała bombę serwisową 0-30 As serwisowy Amerykanki. Keys złapała niesamowity rytm gry 0-15 Mocny serwis Keys 7:5, 0:3 Gem Keys PRZEŁAMANIE. Amerykanka podniosła wyraźnie poziom, a Iga popełnia proste błędy. Polka przegrywa w drugim secie już 0:3 i to po dwóch przełamaniach 30-40 Znów znakomity return Keys. Jest już breakpoint 30-30 Świetny return Keys 30-15 Po głębokim uderzeniu Igi rywalka odegrała w aut 15-15 po błędzie Polki 7:5, 0:2 Gem Keys. Amerykanka obroniła podanie. Polka prowadziła 30-0, ale potem już wszystkie punkt wygrała rywalka 30-40 Polka pod presją zagrała daleko w aut 30-30 Keys pewnym forhendem na półkorcie skończyła punkt 30-15 Teraz dobra reakcja Keys na return Świątek 30-0 Po agresywnym returnie Polki Amerykanka zagrała w siatkę 15-0 Teraz wreszcie taśma pomogła Idze. Po jej returnie 7:5, 0:1 Gem Keys PRZEŁAMANIE. Iga nie poszła za ciosem. Amerykanka świetnie znów returnowała, a Polka pod presją popełniała błędy, albo łatwo traciła inicjatywę 15-40 Dobry return Keys. Iga odegrała pod presją w siatkę i są breakpointy 15-30 Keys w dobrym momencie ruszyła do siatki i skończyła punkt 15-15 Początek drugiego seta. Serwuje Iga 7:5 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK! JAZDA! Polka wygrywa pierwszego seta, w którym mieliśmy zwroty akcji! 40-30 Świetny bekhend Polki i jest druga piłka setowa 30-30 Iga dokładnym uderzeniem wymusiła błąd Madison 15-30 Bardzo niecelny return Polki 15-15 Mocny forhend Keys 15-0 Świetny return Igi 6:5 Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie! Seria świetnych serwisów Polki, która dodaje teraz przy nich więcej rotacji, a to sprawia problemy Keys 40-0 Trzeci w gemie świetny serwis Igi. Brawo! 30-0 Znów dokładny serwis Polki 15-0 Świetny serwis Igi. Cięty, na zewnątrz i z morderczą rotacją 5:5 Gem Keys. I mamy już remis. Amerykanka zgarnia trzeciego gema z rzędu 30-40 Ale błąd Madison Keys! Smeczowała po koźle tuż obok siatki i... wpakowała piłkę w siatkę 15-40 Autowy bekhend Polki 15-30 Keys teraz popisała się świetną akcją w defensywie. To Iga pierwsza popełniła błąd 15-15 Po głębokim uderzeni Amerykanki Polka odegrała w siatkę 15-0 Efektowna akcja Igi 5:4 Gem Keys PRZEŁAMANIE. Iga obroniła dwa breakpointy. Trzeciego już nie dała rady. Zepchnięta znów do defensywy zagrała w aut 30-40 Return Keys w siatkę 15-40 Dobry drugi serwis Igi z dużą rotacją 0-40 Amerykanka znów popisała się mocnym returnem. Po chwili wymusiła błąd Polki. Ma breakpointy 0-30 Keys świetnym returnem przejęła inicjatywę i łatwo skończyła punkt 0-15 Iga pod presją zagrała w siatkę 5:3 Gem Keys. Iga miała już piłkę setową, ale nie wykorzystała jej, choć okazja była dobra. Potem Keys świetnie serwowała Przewaga - Keys. Dobry serwis Amerykanki 40-40 Polka próbowała skończyć wymianę efektownym bekhendem wzdłuż linii, ale zagrała w korytarz deblowy 40-30 Iga świetnym returnem wymusiła błąd rywalki i ma piłkę setową! 30-30 As serwisowy Amerykanki 30-15 Niecelny return Polki 30-0 Potężny bekhend Amerykanki ale w siatkę 15-0 Imponująco dokładny forhend Igi 5:2 Gem Świątek. Iga po grze na przewagi zgarnia kolejnego gema! W ostatniej akcji Keys próbowała mijać atakującą przy siatce Świątek, ale uderzyła w siatkę Przewaga - Świątek. Kapitalny forhend Igi wzdłuż linii 40-40 Znów Amerykanka mocnym returnem przejęła inicjatywę i wymusiła błąd Polki 40-30 Wygrywający serwis Polki 30-30 Keys miała znów inicjatywę, ale zagrała w siatkę 15-30 Po mocnym returnie Keys zepchnęła Świątek do defensywy i skończyła punkt 15-15 Polka przegoniła rywalkę po korcie, która broniła się slajsem, ale w końcu Iga uderzyła nie do obrony 0-15 Podwójny błąd serwisowy Polki 4:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wygrywa trzeciego gema z rzędu. W ostatniej akcji mocno rotowanym forhendem wymusiła błąd rywalki 40-30 Bardzo mocny forhend Amerykanki 40-15 Świetny serwis Keys 40-0 Kolejny błąd Keys, ale też Iga ładnie popracowała w defensywie. Są breakpointy 30-0 Bardzo duży aut po forhendzie Amerykanki 15-0 Iga dokładnym forhendem wymusiła błąd Madison 3:2 Gem Świątek. Iga po raz pierwszy dzisiaj prowadzi! Martwi bardzo niski procent trafianego pierwszego podania, ale tego gema wygrała mimo to dość komfortowo 40-15 Iga pod presją zagrała w siatkę 40-0 Keys polowała na końcowe uderzenie, ale wpakowała piłkę w siatkę 30-0 Dobry serwis Igi 15-0 Autowy return Keys 2:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Cztery gemy i cztery przełamania! Polka znów szybko wyrównuje 40-30 Iga ma breakpointa po błędzie rywalki 30-30 15-30 Taśma znów pomogła Keys. Iga nie miała szans odegrać. Ale pech... 15-15 Świetny forhend Polki 0-15 Niecelny return Igi Świątek 1:2 Gem Keys PRZEŁAMANIE. Polka traci znowu podanie i to po gemie przegranym do zera. Słabo serwuje i łatwo traci inicjatywę. Popełnia też błędy, tak jak w ostatniej akcji w gemie, kiedy mając otwarty już kort zagrała po crossie w aut 0-40 Dokładny return Amerykanki po drugim podaniu Polki 0-30 Taśma teraz pomogła Amerykance po jej returnie 0-15 Podwójny błąd serwisowy Igi, już drugi dzisiaj 1:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga szybko odpowiada! Mamy już remis. Na koniec błąd Amerykanki, znów za długi forhend Iga ma breakpointa. Świetnie przeszła z defensywy do ataki 40-40 Duży aut po mocnym forhendzie Amerykanki 30-40 Return Polki w siatkę 30-30 Dobry return Igi, Keys odegrała w siatkę 15-30 Polka szalała w defensywie, ale Amerykanka łatwo skończyła punk pewnym wolejem 15-15 Świetny forhend Polki, mocny i dokładny 0-15 Mocny serwis Keys 0:1 Gem Keys PRZEŁAMANIE. Iga traci podanie. Nerwowo zaczęła. W ostatniej akcji ruszyła do siatki, ale bombardowana przez rywalkę w końcu odegrała w siatkę 30-40 Dobry serwis Igi, niecelny return Keys 15-40 Niecelny forhend Polki i są już breakpointy 15-30 Dobry serwis Igi a po chwili dokładny bekhend 0-30 Podwójny błąd serwisowy Igi. Nerwowy początek 0-15 Keys zepchnęła Świątek to defensywy i skończyła punk mocnym forhendem GRAMY! Serwuje Iga Świątek Madison Keys ma za sobą serię 10 zwycięstw. Przed Australian Open wygrała turniej w Adelajdzie Trwa już rozgrzewka W Melbourne dzisiaj stosunkowo chłodno i deszczowo. Panie powalczą pod dachem, więc w warunkach podobnych do halowych Iga Świątek i Madison Keys właśnie pojawiły się na Rod Laver Arena Jeżeli Iga Świątek awansuje do finału, to stawką starcia z Aryną Sabalenką będzie również pozycja numer 1 w rankingu Iga Świątek i Madison Keys grały ze sobą pięć razy. Bilans tej rywalizacji to 4-1 dla Polki, ale Iga pokonywała Maddie na mączce (3 razy) i na wolnym hardzie w w Indian Wells. Na szybkim korcie w Cincinnati górą była Keys "Super Express" przed półfinałami kobiet rozmawiał chwilę z legendarnym Johnem McEnroe. - Jeżeli Iga zagra tak jak w poprzednich meczach, wykorzystując swój cały potencjał, to powinna sobie poradzić z Madison - powiedział McEnroe. W ewentualnym finale z Aryną Sabalenką stawiałby już jednak na Białorusinkę Sabalenka pokonała Badosę 6:4, 6:2. Iga Świątek i Madison Keys pojawią się na korcie pewnie ok. godziny 11.30 Sabalenka prowadzi już z Badosą 6:4, 4:1 W meczu Sabalenka - Badosa jest 6:4, 1:1. Coraz bliżej do meczu Igi Świątek Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Madison Keys w półfinale Australian Open. Początek rywalizacji ok. godziny 11 polskiego czasu, po zakończeniu półfinału Aryna Sabalenka - Paula Badosa

Iga Świątek i Madison Kesy grają w półfinale Australian Open. Polka awans do 1/2 finału wywalczyła po zwycięstwie 6:1, 6:2 nad Amerykanką Emmą Navarro i raz drugi w karierze powalczy o finał turnieju wielkoszlemowego w Melbourne. Poprzednio zrobiła to w 2022 r., ale uległa wtedy wyraźnie Danielle Collins. Iga Świątek do półfinału tegorocznej edycji Australian Open awansowała w wielkim stylu, przegrywając zaledwie 14 gemów - średnio 2,8 na spotkanie! Tylko trzy zawodniczki w historii straciły ich mniej i były to same legendy - Maria Szarapowa, Steffi Graf i Monica Seles.

Świątek - Keys NA ŻYWO Relacja live WYNIK półfinał Australian Open

Iga Świątek i Madison Keys w półfinale Australian Open grają ze sobą już po raz szósty. Bilans tej rywalizacji to 4-1 dla Polki. Świątek ograła Keys aż cztery razy, ale trzykrotnie pokonała Amerykankę na mączce (dwa razy w Rzymie i raz w Madrycie), a raz była górą na wolnym korcie twardym w Indian Wells. Kiedy panie spotkały się na bardzo szybkim korcie w Cincinnati, górą była Amerykanka - 6:3, 6:4 w 2022 r. - Wtedy dosłownie mnie zabiła - uśmiechała się Świątek. - Na szybkich kortach potrafi świetnie wykorzystywać swoją siłę fizyczną.

Doświadczona Madison Keys to jedna z najsilniejszych fizycznie tenisistek w tourze. Ma bardzo mocny płaski serwis, potężnie też returnuje. Kiedy ma czas, potrafi generować niesamowicie szybkie i płaskie uderzenia. Dlatego Iga Świątek będzie musiała zmuszać ją do ruchu, wywierając presję i dobrze kontrolując głębokość uderzeń. Kluczowy też będzie serwis Polki.