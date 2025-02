Jest całkiem spora szansa, że czwarta obecnie Bogdanka i piąta Zaksa trafią na siebie już w na otwarcie fazy pucharowej, czyli w ćwierćfinale ligi. Układ tabeli i gier wskazuje, że mogą pozostać na tych pozycjach do końca rundy zasadniczej i wtedy przyjdzie im walczyć w bezpośredniej potyczce o awans do czwórki. I to będzie prawdziwa bitwa gigantów, bo tam już nie będzie sobie można pozwolić na chwilę słabości, zwłaszcza że gra się do dwóch wygranych meczów. Natomiast do tej pory w sezonie 2024/25 Zaksa i Bogdanka podzieliły się zwycięstwami.

Wilfredo Leon: - Większą presję niż na IO, będę czuł grając przed polskimi kibicami

Kurek zapowiadał rewanż na Bogdance

Kiedy zmierzyły się w pierwszy raz w tym sezonie PlusLigi pod koniec października 2024 r., lublinianie nie dali szans gościom z Kędzierzyna, zwyciężając 3:0. Ale Kurka, leczącego uraz oka, nie było wtedy na parkiecie, natomiast po drugiej stronie siatki rządził Leon, który zaliczył 17 pkt i 5 asów serwisowych. Teraz miało być inaczej, bo Kurek i Zaksa ostatnio mają świetną passę.

– Jesteśmy w dobrym momencie sezonu po paru dobrze rozegranych meczach. Z Lublinem spodziewamy się ciężkiej przeprawy. Mam nadzieję, że postawimy poprzeczkę wyżej, że będzie im ciężej – zapowiadał Kurek przed rewanżem.

I wszystko wskazywało, że tak będzie, ale tylko do końcówki czwartego seta. Zaksa prowadziła 17:11, 19:15 i 22:19, a mimo to rywal odwrócił przebieg tej partii i doprowadził do tie-breaka. W nim punktujący w najważniejszych akcjach Rafał Szymura (MVP meczu) i David Smith zadbali, by kibice w Kędzierzynie cieszyli się z ważnego zwycięstwa.

Grbić ocenia kadrowiczów po meczu w Kędzierzynie

W rywalizacji gwiazd reprezentacji Polski Kurek był lepszy od Leona, zdobywając 22 pkt, wobec 18 oczek kolegi z kadry. Ich starciu przyglądał się zza bandy w Kędzierzynie selekcjoner Nikola Grbić i na pewno może być zadowolony z równej i wysokiej formy swoich kluczowych podopiecznych.

Serbski szkoleniowiec siedział na meczu w towarzystwie innej legendy siatkówki, trenera męskiej reprezentacji USA Karcha Kiraly’ego. Panowie wymienili w trakcie gry sporo uwag, tym bardziej że z jednej strony Grbić przyglądał się sporej grupie polskich kadrowiczów, a z drugiej Kiraly, niedawno ogłoszony selekcjonerem siatkarzy Stanów Zjednoczonych, śledził jak sobie radzi amerykańska para Zaksy David Smith – Eric Shoji.

– Przyjechałem do Polski obejrzeć kilka meczów, porozmawiać z zawodnikami i współpracownikami z kadry – mówi „Super Expresowi” Nikola Grbić. – Spotkanie w Kędzierzynie było świetne, pełne wzlotów i upadków po obu stronach. Zaksa miała sporą szanse, by wygrać za trzy punkty, bo prowadziła 2:1 w setach i 17:11 w czwartej partii. Czasami jednak wystarczy krótka chwila dekoncentracji czy gorsza postawa w konkretnej akcji i ani się obejrzysz, a przegrywasz seta. Tak było w tym przypadku i nie ma wtedy znaczenia przewaga, jaką sobie zbudujesz wcześniej. Bogdanka walczyła do końca jak potrafiła, zdołała doprowadzić do tie-breaka. Leon i Kurek wypadli ogólnie dobrze. Może tylko z tą różnicą, że Wilfredo prezentował się równiej przez całe spotkanie, podczas gdy Bartek zaczął znakomicie, a potem przytrafił mu się słabszy moment w czwartym secie, kiedy nie mógł się dobić atakami do boiska. Wtedy właśnie Lublin wrócił do gry.

Nikola Grbić ocenił też formę Kurka i Leona w kontekście reprezentacji Polski, która – przypomnijmy – w tym roku wystąpi latem w Lidze Narodów i we wrześniowych mistrzostwach świata na Filipinach.

