Resovia i Bogdanka celują w finały

Mowa o Pucharze CEV i Pucharze Challenge, czyli rywalizacji, którą przed rokiem wygrały Resovia i Projekt Warszawa. W tym sezonie wiele wskazuje, że polskie zespoły znowu zobaczymy w finałach. Rzeszowianie awansowali właśnie do ćwierćfinału, w którym zmierzą się z jedną z drużyn niżej sklasyfikowanych w LM, a na teoretycznie najsilniejszego rywala w stawce – zwycięzcę LM 2024, Itas Trentino – mogą trafić dopiero w finale. Jeszcze lepiej wyglądają aktywa Bogdanki Lublin. Drużyna Wilfredo Leona zmierza prostą drogą do potyczki o złoto. Jest już w półfinale, w którym zagra z rywalem z Portugalii lub Belgii i to nie powinna być wysoka przeszkoda. Z drabinki jasno wynika, że zapowiada się finałowy dwumecz lublinian ze świeżo upieczonym zdobywcą Pucharu Włoch, Lube Civitanova.

Prześwietlamy kadrowiczów Nikoli Grbicia. Kto zabłyśnie w tym roku, gdzie widać problemy?

Wilfredo Leon: - Większą presję niż na IO, będę czuł grając przed polskimi kibicami Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Leon ma szansę powrotu do finału europejskich rozgrywek klubowych po raz pierwszy od 2018 roku. Wtedy dominował w europejskim volleyu z Zenitem Kazań, wygrywając czterokrotnie z rzędu Ligę Mistrzów. Teraz robi pierwszy kroczek, co prawda w pucharze nieco niższej rangi, ale to może być odskocznia do dalszych sukcesów klubu, w którym polski Kubańczyk ma zostać na kolejny sezon.

Żona Wilfredo Leona wyjechała z Polski na drugi koniec świata! Z córką Natalią

– Wyznaczamy sobie coraz ambitniejsze cele. Rozwijamy się cały czas, a dla najlepszych siatkarzy nie bez znaczenia jest również udział w rozgrywkach europejskich – mówił „SE” szef Bogdanki Krzysztof Skubiszewski, komentując sukces sportowy i marketingowy klubu.

Piąty z rzędu finał Ligi Mistrzów z udziałem polskiego klubu? To prawdopodobny scenariusz

– W przyszłym sezonie będziemy chcieli powalczyć o jeszcze więcej, również w pucharach. Przez transfer Wilfredo zyskaliśmy rozpoznawalność. W ważniejszych ligach wszyscy już wiedzą kim jesteśmy i co to w ogóle za klub ta Bogdanka Lublin – dodaje z nieskrywaną dumą.

Polacy to najlepsi siatkarze! Sprawdź, czy rozpoznajesz naszych reprezentantów [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Kto to jest? Mariusz Wlazły Piotr Gruszka Michał Winiarski Następne pytanie

Dorobek Leona w pucharach europejskich

Zenit Kazań (Liga Mistrzów)

2015 – 1. m.

2016 – 1. m.

2017 – 1. m.

2018 – 1. m.

Perugia (Liga Mistrzów)

2019 – 3. m.

2021 – 3. m.

2022 – 3. m.

2023 – 3. m.

Dlaczego Bartosz Kurek nie zostanie w Zaksie Kędzierzyn? „Ma najwyższy kontrakt, klubu nie było stać”

Leon nie musiał się specjalnie napracować, by wprowadzić lubelski zespół do półfinału Challenge Cup w wygranej 3:0 konfrontacji z egzotyczną hiszpańską Melillą. W rewanżowym meczu Bogdance wystarczyły dwa wygrane sety. W nich Wilfredo skończył 8 z 11 akcji w ataku i zdobył 9 pkt. Przy stanie 2:0 mógł spokojnie zejść z parkietu. Koledzy dokończyli dzieła.