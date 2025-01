– Bartek to top światowy i zawsze były wobec niego wielkie oczekiwania, pamiętam jeszcze jak był jako młodzian kontraktowany do Kędzierzyna razem z Kubą Jaroszem. Było widać, że to para, która może być wybitna. Z Kurkiem jest zresztą taka sama sytuacja jak z Wilfredo Leonem, od którego wszyscy oczekują wielkich rzeczy. Praca zawodowych siatkarzy jest mocno przeliczana na pieniądze, szczególnie w obecnych czasach, tak to już po prostu jest – dodaje wybitny trener.