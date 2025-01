i Autor: Łukasz Laskowski / PressFocus Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w meczu kadry

Czołowi siatkarze ligowi pod lupą "SE"

Prześwietlamy kadrowiczów Nikoli Grbicia. Kto zabłyśnie w tym roku, gdzie widać problemy?

Na ostry start przygotowań do sezonu reprezentacyjnego siatkarzy poczekamy do maja, ale selekcjoner Nikola Grbić na pewno nie próżnuje i pilnie obserwuje podopiecznych. Trener kadry często wpada do Polski na mecze, a na co dzień we Włoszech ogląda spotkania PlusLigi w tv. W sezonie, w którym imprezą docelową są wrześniowe mistrzostwa świata, ponownie będzie miał z kogo wybierać. „Super Express” sprawdził, w jakiej formie są gracze, których Serb może brać pod uwagę.