i Autor: Cyfra Sport Aleksander Śliwka

pilne wieści

Aleksander Śliwka zmienia klub! Pilne wieści gruchnęły nagle. Wielki transfer z udziałem gwiazdora reprezentacji Polski

Przed kilkoma miesiącami Aleksander Śliwka przeniósł się z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle do ligi japońskiej, gdzie reprezentuje obecnie barwy Suntory Sunbirds. Najnowsze doniesienia w sprawie gwiazdora reprezentacji Polski mówią jednak o tym, że niebawem ma się to zmienić, a Śliwka na przenieść się bliżej Polski. Tureckie "Voleybol Plus" informuje bowiem, że Polak ma zasilić szeregi Halkbanku Ankara.