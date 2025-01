Ukochana Tomasza Fornala wypaliła o transferze gwiazdora Jastrzębskiego Węgla. Jasny komunikat

Nie do wiary, co były szef Wilfredo Leona o nim powiedział! Bezpardonowa szpila w polskiego siatkarza

Tomasz Fornal jedną nogą poza Jastrzębskim Węglem

Tomasz Fornal to nie tylko jeden z największych gwiazdorów Jastrzębskiego Węgla, ale również całej siatkarskiej PlusLigi oraz reprezentacji Polski. 27-latek przyciąga ogromną uwagę podczas kolejnych meczów, a pod jego adresem jak z rękawa sypią się kolejne komplementy, zwłaszcza w ostatnich miesiącach. Nic więc dziwnego, że coraz głośniej mówi się w środowisku siatkarskim o tym, że Fornal miały po sześciu latach opuścić Jastrzębie-Zdrój i przenieść się do jednego z zagranicznych klubów. Fani Fornala oraz Jastrzębskiego Węgla wciąż czekają na wiarygodne informacje o tym, czy siatkarz zostanie w Jastrzębskim Węglu, czy też nie i tym razem postanowili poszukać potwierdzenia u partnerki reprezentanta Polski.

Sylwia Gaczorek w ostatnim czasie przeprowadziła na swoim Instagramie Q&A, odpowiadając na pytania, które nurtują internautów. Oczywiście nie zabrakło również tematu Tomasza Fornala, a jedna z wiadomości wprost pytała o to, czy siatkarz zmieni w niedalekiej przyszłości klub oraz kraj, w którym gra. Influencerka jasno dała do zrozumienia, że nie jest osobą, u której można szukać takich informacji.

Sylwia Gaczorek wprost o transferze Tomasza Fornala

- Nawet jeśli byłoby wiadomo to takie informacje pojawiają się oficjalnie od samego zainteresowanego lub od klubu. Ode mnie nic nie wyciągniecie. - ucięła błyskawicznie temat partnerka Tomasza Fornala.

i Autor: Instagram/ sylviagaczorek screen Sylwia Gaczorek o transferze Tomasza Fornala

Nie jest tajemnicą, że zagraniczne kluby mają odpowiednie narzędzia, aby wyciągnąć Tomasza Fornala z PlusLigi. O ile zarobki polskiego siatkarza nie są jawne, to w środowisku mówi się, że może on inkasować 300-400 tysięcy złotych za sezon gry w Jastrzębskim Węglu. Kluby z zagranicy bez większego wysiłku są w stanie przebić tę kwotę, co może przekonać Fornala do wyprowadzki z Polski. Na oficjalne informacje w tej sprawie wciąż trzeba jednak czekać.