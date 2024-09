Zrobiliśmy wielkie oczy przez majątek Tomasza Fornala! Tak naprawdę żyje gwiazdor reprezentacji Polski i Jastrzębskiego Węgla. Wielu będzie w szoku

Przez lata gry w Jastrzębskim Węglu oraz reprezentacji Polski, Tomasz Fornal stał się jednym z najważniejszych zawodników biało-czerwonych, przy okazji stając się jedną z najważniejszych postaci ekipy z Jastrzębia-Zdroju. Urodzony w Krakowie zawodnik bez dwóch zdań zalicza się do światowej czołówki, za czym w parze idą oczywiście duże zarobki, sława i splendor. Tuż po igrzyskach w Paryżu Fornal wraz z partnerką postanowił odciąć się od świata i udać się na Seszele. Okazuje się, że Fornal może pozwolić sobie na naprawdę dużo, bowiem nie jest przesadnie rozrzutny i doskonale wie, jak ulokować swoje pieniądze, o czym nieco więcej powiedział w programie Kuby Wojewódzkiego, u którego gościł przez kilkoma tygodniami. Dla wielu fanów polskiego siatkarza zaskakujące może być to, że Fornal wcale nie potrzebuje ogromnego mieszkania i grając dla Jastrzębskiego Węgla na co dzień żyje w skromnym mieszkaniu.

- (...) W jakimś stopniu analizuję to i rozmawiam z moim tatą na pewne tematy. Wiesz, to nie są inwestycję pokroju Ferrari, jacht... - wypalił Fornal wbijając szpilkę Wojewódzkiemu. - W Jastrzębiu mam 50-cio metrowe mieszkanie i bardzo mi tak przytulnie i się fajnie mieszka. - dodał gwiazdor reprezentacji Polski ujawniając część swojego majątku. Na zarobki Tomasz Fornal również nie może narzekać. Już w 2018 roku "Polsat Sport" donosił, że gwiazdor Jastrzębskiego Węgla może inkasować ok. 300-400 tysięcy złotych za sezon. Od tego czasu pozycja siatkarza w ekipie ze Śląska bardzo się zmieniła, co z pewnością wpłynęło na jego zarobki. Ponadto, gwiazdor biało-czerwonych niedawno zaczął jeździć BMW M3 G80, którego wartość oscyluje w granicach 400-500 tysięcy złotych, co tylko powiększa jego majątek.

Po igrzyskach w Paryżu i wywalczeniu srebrnego medalu, konta siatkarzy prowadzonych przez Nikolę Grbicia również mocno urosły. W ramach premii siatkarze zainkasowali bowiem po 115 tysięcy złotych na głowę. - Jeżeli jesteś dobrym zawodnikiem na świecie, to jesteś w stanie zarobić takie pieniądze, które zapewnią ci przyszłość po karierze. Jeżeli rozsądnie ulokujesz gotówkę i pieniądze, które zarobisz, to jesteś w stanie się zapewnić sobie przyszłość. - tłumaczył u Wojewódzkiego Fornal, jak wyglądają zarobki w siatkówce.