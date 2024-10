Zbigniew Bartman bez ogródek o Tomaszu Fornalu! Powiedział, co naprawdę myśli o gwiazdorze Jastrzębskiego Węgla. Wszystko poszło na wizji

Tych słów Wilfredo Leona powinien wysłuchać każdy kibic. Tym jest dla niego wiara, nie hamował się, by to wyznać

Wśród zawodników grających na co dzień w PlusLidze nie brakuje siatkarzy, którzy zaliczają się do światowego topu i którzy z miejsca mogliby znaleźć zatrudnienie w najlepszych klubach na całym świecie. Do tego grona zaliczyć trzeba również Tomasza Fornala, który obecnie reprezentuje barwy Jastrzębskiego Węgla. Już jednak pojawiają się informacje i plotki o tym, że to zakończeniu sezonu 2024/2025 27-latek może opuścić Jastrzębie-Zdrój i przenieść się do ligi tureckiej. Temat jednego z najważniejszych reprezentantów Polski poruszany był również w programie "Sportowy top tygodnia", na antenie "TVP Sport" i Zbigniew Bartman nie zastanawiał się długo nad oceną Tomasza Fornala, nie szczędząc mu komentarzy na wizji.

NIE PRZEGAP: Tomasz Fornal bez ogródek o Łukaszu Kaczmarku! Te słowa nie przejdą bez echa

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to... Magdalena Stysiak Maria Stenzel Joanna Wołosz Dalej

Bartman powiedział, co myśli o Tomaszu Fornalu

- (...) Każdy zawodnik ma jakieś plusy i minusy - mocne i słabsze strony. Tomasz Fornal? Słabszych stron nie jestem w stanie wymienić. Świetnie przyjmuje, świetnie broni, świetnie atakuje, świetnie blokuje, świetnie zagrywa. No sorry. Zawodnik kompletny. Nie dziwi fakt, że takie oferty się pojawiają. - wypalił Zbigniew Bartman jasno dając do zrozumienia, jak bardzo ceni warsztat gwiazdora Jastrzębskiego Węgla.

Takie Zbigniew Bartman ma zdanie o Tomaszu Fornalu. Nie wahał się z odpowiedzią

Były reprezentant Polski trafnie również zauważył, że w czasie swojej przygody w Jastrzębiu-Zdroju, Fornal wygrał z ekipą "Pomarańczowych" niemalże wszystko i do kolekcji brakuje mu jedynie pucharu Ligi Mistrzów. Jastrzębski Węgiel przegrał bowiem ma finały z rzędu - z ZAKSĄ i włoskim Trentino. Zdaniem Bartmana, to właśnie zwycięstwa w europejskich pucharach Fornal może szukać w zagranicznym klubie, o ile oczywiście zdecyduje się opuścić klub z PlusLigi.