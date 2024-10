Tomasz Fornal bez ogródek o Łukaszu Kaczmarku! Te słowa nie przejdą bez echa. Gwiazdor Jastrzębskiego Węgla dosadnie i wprost

Jastrzębski lepszy od Projektu w hicie kolejki

Od kiedy Łukasz Kaczmarek dołączył do ekipy Jastrzębskiego Węgla, fani mistrzów Polski czekają na jego najlepszą formę, którą przez lata pokazywał grając w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. W ostatnich tygodniach reprezentant Polski był mocno krytykowany przede wszystkim za brak skuteczności w ataku, jednak w hicie 4. kolejki PlusLigi pomiędzy Jastrzębskim Węglem i PGE Projektem Warszawa, Kaczmarek spisywał się bardzo dobrze, pomagając swojej drużynie odnieść zwycięstwo 3:1. O ile nagrodę najlepszego gracza meczu otrzymał słusznie Jakub Popiwczak, który rozegrał szalony i niezwykle udany mecz, niejednokrotnie broniąc piłki nie do wyjęcia, to dobry występ Kaczmarka nie przeszedł uwadze Tomasza Fornala. Gwiazdor Jastrzębskiego Węgla po meczu postanowił skomplementować swojego kolegę z drużyny i pochwalić go za to, co ten pokazał na tle mocnego Projektu.

Fornal buduje Kaczmarka. Ważne słowa o nowym zawodniku Jastrzębskiego Węgla

- (...) Bardzo fajne spotkanie Łukasza Kaczmarka, który gdzieś był krytykowany w ostatnich dniach. Ja jestem pewny, że Łukasz będzie wyglądał z dnia na dzień i z meczu na mecz coraz lepiej i jestem święcie przekonany, że będzie bardzo ważnym elementem naszej drużyny (...) My się nie mamy czym martwić i czym przejmować. Będziemy ciężko trenować, żeby ta nasza gra wyglądała lepiej, lepiej i lepiej. - wyznał w rozmowie z mediach po meczu Fornal nie szczędząc ciepłych słów pod adresem Kaczmarka.

Kaczmarek musi się odblokować

Dyspozycja Kaczmarka na początku sezonu mogła spędzać niektórym kibicom "Pomarańczowych" sen z powiek, jednak jak podkreślał niedawno Ryszard Bosek, reprezentant Polski potrzebuje odblokowania swoich umiejętności, które niewątpliwie posiada. - (...) Co do Łukasza, to był zawsze bardzo solidny, techniczny zawodnik, natomiast teraz widać, że po tych problemach, jakie miał, dopiero się odbudowuje. On bardzo dużo umie, ale trzeba odpowiedniego prowadzenia, a wtedy na pewno da radę - wyznał w niedanej rozmowie z "Super Expressem". Wiele wskazuje na to, że mecz z PGE Projektem Warszawa mógłby być pierwszym większym krokiem do celu.