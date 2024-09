Łukasz Kaczmarek ciągle męczy się na boisku. Ze skutecznością jest na bakier, nie było przełomu

Byliśmy pod wrażeniem po tym co zrobił Wilfredo Leon! Reprezentant Polski miał na to niespełna minutę, wszystko uwieczniły kamery

Jastrzębianie ulegli po imponującej walce 2:3 Aluronowi Zawiercie i to oznacza, że wciąż pozostają na bakier z pucharami w Polsce (nie są w stanie przełamać posuchy na tym polu), tymczasem Kaczmarek zaliczył 14 pkt, ale skończył jedynie 12 z 40 ataków. To dało ledwie 30 procent skuteczności ofensywnej. A przecież mówimy o zawodniku, którego przeciętna z całej kariery w PlusLidze – ćwierć tysiąca meczów – w tym elemencie to 47 procent… Tymczasem teraz widać gołym okiem, że brakuje mocy i przede wszystkim wykończenia.

Kaczmarek cieszyć się mógł jedynie z tego, że jego zespół wydał prawdziwą wojnę Aluronowi i zawiercianie wyrwali wygraną w bólach, po serii obronionych przez Jastrzębie piłek meczowych. Równie dobrze mogło się skończyć przeciwnym wynikiem.

– Mało zabrakło, myślę, że to było świetne widowisko i znakomita reklama polskiej siatkówki – skomentował Łukasz Kaczmarek. – Mimo że to dopiero początek sezonu, to walka była niesamowita, niestety dla nas z nieszczęśliwym finałem. Zadecydowały milimetry, ułamki. To jest materiał do analizy, żeby wiedzieć jak teraz pracować w najbliższych tygodniach, poprawiać swoją grę i stawać się coraz lepszą drużyną. Mieliśmy dobre momenty, nie zabrakło zwrotów akcji, obron, mogło się to wszystkim podobać – dodał atakujący Jastrzębskiego Węgla.

Kaczmarek: Ja też się pomyliłem

Kaczmarek pozostaje mimo wszystko optymistą na dalszą część rozgrywek. Może sobie też przypomnieć jak jastrzębianie zaczęli poprzedni sezon i jak go skończyli – rok temu przegrali mecz o Superpuchar z Zaksą, a wiosną 2024 cieszyli się z mistrzostwa Polski.

– Czujemy smutek i żal, że nie zdobyliśmy Superpucharu, ale jest jeszcze wiele do wygrania w tym sezonie – podkreślił Kaczmarek. – W tie-breaku złapaliśmy ogień, był moment, że trzeba było wykorzystać kontrę. Było wiele okazji, ja też poszedłem na zagrywkę i pomyliłem się o parę centymetrów. Może gdyby nie to, byłby lepszy koniec. Możemy być jednak zadowoleni z tego jak walczyliśmy, chociaż niestety nie udało się wygrać.