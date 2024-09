Łzy płyną strumieniami po tym, co spotkało Kamila Semeniuka! Tam Włosi traktują gwiazdora polskich siatkarzy, poruszające

Od kiedy Kamil Semeniuk przeniósł się z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle do Perugii, gwiazdor reprezentacji Polski nie może narzekać na brak tytułów. Na swoim koncie ma już bowiem mistrzostwo i Puchar Włoch, dwa Klubowe Mistrzostwa Świata i teraz już trzy Superpuchary Włoch. Ten ostatni Perugia wywalczyła po pięciosetowym boju z Itasem Trentino w ubiegłą niedzielę 22 września. Do dorzuceniu kolejnego superpucharu do gabloty, zawodnicy z Perugii nie kryli ogromnego zadowolenia, co poskutkowało m.in. pamiątkowymi zdjęciami po wygranej, które zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych. Kilka z nich opublikował również Kamil Semeniuk. Szczególną uwagę internautów przykuła ta fotografia, na której Polak ze swoimi kolegami szczerzą się do obiektywu, pokazując swoje złote medale. W sekcji komentarzy natychmiast ruszyła lawina wpisów od dumnych kibiców włoskiej drużyny.

Semeniuk komplementowany przez kibiców. Lawina komentarzy po kolejnym sukcesie

- Mistrzowie 🙌🙌🙌 jesteście wspaniali chłopaki - napisała jedna z kobiet pod zdjęciem gwiazdora reprezentacji Polski, rozpływając się nad zawodnikami z Perugii. - Brawo, brawo, brawo chłopaki! Co za radość widzieć te uśmiechy! - dodała kolejna z fanek włoskiego klubu po kolejnym sukcesie. - W 4 secie i tie-breaku Pan Kamil i Yuki byliście nie do zatrzymania. Serdeczne Gratulacje. - czytamy dalej pod postem Semeniuka, który został polubiony ponad 100 tysięcy razy.

Tak naprawdę traktują Kamila Semeniuka we Włoszech

Kamil Semeniuk dołączył do ekipy z Perugii w 2022 roku, kiedy to przeniósł się do Włoch z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Jak widać po komentarzach pod jego kolejnymi zdjęciami, włoscy kibice są niezwykle zadowoleni z tego, jaką formę prezentuje gwiazdor reprezentacji Polski. Fani z Italii nie pierwszy raz pokazali już, jak bardzo ważnym zawodnikiem jest dla nich Polak. W przeszłości skandowali jego imię i nazwisko wychwalając jego dobrą grę.