Co dalej z przyszłością Tomasza Fornala? Pojawiły się poważne pytania. To może być definitywny koniec

Wykształcenie Tomasza Fornala może was mocno zaskoczyć. Niewielu się na to decyduje, podjął się tego wyzwania

Fani Kamila Semeniuka, którzy dopingowali go w ostatnich latach darzą reprezentanta Polski ogromnym szacunkiem i sympatią, co widać chociażby po kolejkach kibiców chcących zrobić sobie z nim zdjęcie chociażby po spotkaniach biało-czerwonych. Okazuje się, że podobne podejście do Kamila Semeniuka mają również włoscy kibice, którzy na co dzień dopingują ekipę z Perugii. Po ostatnim Superpucharze Włoch, który zakończył się zwycięstwem ekipy Semeniuka i Leona 3:2, polski siatkarz przeżył piękne chwile.

Jedno nagranie wystarczyło, aby przekonać się, jak traktują Kamila Semeniuka we Włoszech. Wzruszające obrazki

W środę 1 listopada Lube Civitanova uległa w Superpucharze Włoch Perugii 2:3 (25:22, 25:23, 21:25, 32:34, 12:15) po szalonym meczu, który zakończył się dla Semeniuka nie tylko zdobyciem trofeum, ale również chwilami, które z pewnością chciałby przeżyć każdy sportowiec. Polski siatkarz udał się bowiem na sektor kibiców i bawił się razem z nimi.

Ryczeliśmy jak bobry widząc, jak naprawdę traktują Kamila Semeniuka we Włoszech. Wystarczyło jedno nagranie

Kiedy Kamil Semeniuk grał na bębnie, kibice Perugii z uśmiechami na twarzach skandowali jego imię i nazwisko, by później oklaskiwać gwiazdora reprezentacji Polski nie tylko za dobry występ, ale również to, że przyszedł do nich świętować zwycięstwo. Nagraniem z tej chwili Semeniuk pochwalił się w sieci i patrząc na nie ciężko powstrzymać wzruszenie.