Jeszcze zanim reprezentacja Polski wyjechała walczyć o medal na igrzyska olimpijskie jasne stało się, że PlusLiga nie będzie taka sama po tym, jak Aleksander Śliwka zdecydował się opuścić ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle po sześciu latach i postanowił kontynuować swoją karierę za granicą, a dokładniej w Japonii, zasilając szeregi Suntory Sunbirds Osaka. Kibice reprezentanta Polski i wicemistrza olimpijskiego z Paryża trochę musieli czekać, aż ten pojawi się na parkiecie w nowych barwach. Ta chwila nadeszła dopiero w meczu Sunbirds z Tokyo Great Bears, które zakończyło się zwycięstwem ekipy ze stolicy Japonii 3:2 (17:25, 25:20, 24:26, 25:20, 15:13). Moment, kiedy Śliwka pojawił się na parkiecie z pewnością na długo zapadnie mu jednak w pamięci, bowiem od razu na transmisji została pokazana jedna z fanek Sunbirds, która w specjalny sposób powitała Polaka na boisku z szerokim uśmiechem.

Poruszające obrazki podczas debiutu Śliwki w Sunbirds

Kiedy Aleksander Śliwka pojawił się na boisku w końcówce pierwszego seta, kamera od razu zrobiła na niego najazd, a publiczność zgromadzona w hali postanowiła przywitać go w najlepszy możliwy sposób. Oprócz gromkich braw, operator kamery zdołał zauważyć jedną z kobiet, która ubrana w koszulkę Suntory Sunbirds przygotowała się na debiut Aleksandra Śliwki i nagle podniosła nad swoją głowę biało-czerwony szalik "POLSKA". Szczery uśmiech japońskiej fanki dobitnie pokazuje, że czekała ona na tę chwilę i mocno trzyma kciuki za reprezentanta Polski.

Polscy siatkarze, którzy zaliczają się do światowej elity niejednokrotnie mogli już na własnej skórze przekonać się, jak bardzo są uwielbiani w Japonii, czego doskonałym przykładem jest chociażby Bartosz Kurek. Kapitan reprezentacji Polski został dosłownie zasypany prezentami, kiedy ogłosił swoje odejście z ligi japońskiej.

Olek! Olek! Olek!Aleksander Śliwka z oficjalnym debiutantem w barwach Suntory Sunbirds Osaka!Powodzenia! 🫡Wideo: Volleyball World TV #gangłysego pic.twitter.com/keIJJLS4rN— Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) November 3, 2024

Dla Aleksandra Śliwki mecz z Tokyo Great Bears był pierwszym spotkaniem w podstawowym składzie od czasu igrzysk w Paryżu. Do tej pory ekipa Suntory Sunbirds rozegrała pięć spotkań w lidze, z czego wygrała tylko dwa. Ekipa z Osaki co prawda sporo traci do liderów tabeli, jednak ma aż trzy mecze rozegrane mniej od Osaka Bluteon i JTEKT, które znajdują się na pozycjach lidera i wicelidera.