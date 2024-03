Tak traktują Bartosza Kurka w Japonii po tym, jak ogłosił swoje odejście. Łza kręci się w oku. Wystarczyło jedno zdjęcie

Siatkarz Jastrzębskiego Węgla przed walką o awans do finału przestrzega: To byłby największy błąd

Kiedy Bartosz Kurek w 2020 roku przeniósł się do Wolfdogs Nagoya z włoskiej Monzy, wielu kibiców japońskiej siatkówki oszalało ze szczęścia i regularnie pokazywali oni kapitanowi reprezentacji Polski, że są jego oddanymi fanami. Niestety dla niech, niedawno Kurek oficjalnie poinformował fanów ekipy z Nagoi, że już niebawem przestanie reprezentować barwy Wolfdogs i przeniesie się do innej drużyny. Oddani Polakowi kibice nie mieli zamiaru zostawiać swojego idola bez odpowiedniego pożegnania i jak się okazuje, zasypali go prezentami.

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to... Magdalena Stysiak Maria Stenzel Joanna Wołosz Dalej

Małżonka polskiego siatkarza, Anna Kurek, która na co dzień przebywa z nim w Japonii i przy okazji pokazuje kibicom siatkówki, jak wygląda ich codzienność w Kraju Kwitnącej Wiśni tym razem postanowiła pokazać masę upominków, jakie otrzymał Bartosz Kurek. - Omg prezenty od kibiców z Japonii to jakiś inny poziom - zaczęła swój wpis na Instagram Stories żona siatkarza i była zawodniczka.

Zobaczcie, jak bardzo zmienił się Bartosz Kurek klikając w galerię zdjęć poniżej!

Okazuje się, że japońscy kibice zadają sobie wiele trudu, aby na twarzy ich idola pojawił się uśmiech. - To nie tylko prezenty, to też listy i kartki odręcznie pisane, bardzo często po polsku. Tak, głównie są to gifty dla Bartka, wiadomo, aleee bardzo często uwzględniona jest tam też moja skromna osoba osoba, co mnie rozczula najmocniej - dodała Anna Kurek dodając poniżej "dziękuję wam bardzo" zapisane po japońsku

i Autor: Instagram/ grejmanka screen Tak traktują Bartosz Kurka w Japonii