Gruchnęły piekielnie ważne wieści w sprawie Aleksander Śliwki! Gwiazdor polskich siatkarzy znalazł nowy klub

W ostatnich tygodniach wiele działo się w życiu Aleksandra Śliwki. Po wyleczeniu kontuzji dograł on bowiem do końca sezon PlusLigi w barwach ZAKSY, wziął ślub z Jagodą Gruszczyńską, a później rozpoczął rywalizację w Lidze Narodów i po świetnej pierwszej części turnieju, udał się z kadrą selekcjonera Nikoli Grbicia do Japonii, na kolejny etap rywalizacji. Okazuje się, że Kraj Kwitnącej Wiśni to również kolejny przystanek w karierze gwiazdora reprezentacji Polski. W piątek 31 maja w mediach społecznościowych, w tym na portalu "X" (dawniej Twitter) pojawił się bowiem komunikat klubu Suntory Sunbirds, że Aleksander Śliwka został właśnie ich nowym zawodnikiem.

Wpis japońskiego klubu wywołał niemałe poruszenie i lawinę komentarzy, w tym oczywiście również wpisy polskich kibiców Aleksandra Śliwki nie kryjących smutku z powodu tego, że nie będą mogli oni oglądać swojego ulubieńca w rodzimej lidze siatkówki. Nie zabrakło także również komentarzy od polskich siatkarzy, którzy gratulowali Śliwce i chwalili go w komentarzach.

- Powodzenia w nowej pracy - napisał po japońsku Piotr Nowakowski. - Pokochacie tego człowieka - uwierzcie mi - dodała w sekcji komentarzy Bartosz Kurek wychwalając swojego kolegę z reprezentacji Polski.