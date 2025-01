Cały siatkarski świat poruszony decyzją Andrzeja Wrony! Nie zabrakło wzruszających komentarzy. To koniec

Bartosz Kurek się nie zatrzymuje! Ręce same składają się do oklasków, niesamowity wyczyn kapitana reprezentacji Polski

Poruszające, na co zdecydował się Bartosz Bednorz. W ten sposób wsparł WOŚP, licytacja natychmiast wystrzeliła

Andrzej Wrona podjął trudną decyzję ws. przyszłości, potwierdził, że to już koniec. „Nie wyobrażałem sobie”

Od kilku sezonów siatkarska drużyna z Warszawy w dużej mierze kojarzy się z Andrzejem Wroną. Ten utalentowany siatkarz w zespole ze stolicy gra już od 2016 roku. Wcześniej prezentował barwy ekip z Częstochowy, Bydgoszczy oraz Bełchatowa. 37-latek przez sześć lat był do dyspozycji wszystkich trenerów w reprezentacji Polski, a z tego okresu może pochwalić się złotym medalem z mistrzostw świata oraz brązowym krążkiem z rozgrywek Ligi Narodów.

W trakcie historycznych igrzysk olimpijskich w Paryżu, gdzie reprezentacja Polski sięgnęła po srebrny medal tej prestiżowej imprezy towarzyszył swoim kolegom po fachu zza mikrofonu "Eurosportu". 37-latek po wielu latach spędzonych w Warszawie postanowił zakończyć karierę, a reakcję pod nagraniem, które się pojawiły są nie do opisania.

Emocjonujące nagranie Andrzeja Wrony poruszyło wielu! Tak wszyscy zareagowali na koniec kariery utytułowanego siatkarza

- 25 lat treningów, 18 lat w lidze, 9 w Warszawie. Zazwyczaj o tej porze roku ogłaszałem przedłużenie kontraktu dziś przychodzę do was z informacją, że ta historia wkrótce dobiegnie końca. Mówię o tym teraz, bo chce dać sobie i wam więcej czasu na pożegnanie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli razem ze mną będziecie celebrować te ostatnie miesiące na boisku. Jestem w moim wymarzonym miejscu na ten moment. Od kilku lat nie wyobrażałem sobie, że mógłbym zakończyć karierę w innym mieście i klubie. Niech to będą nasze dobre, wspólne cztery miesiące - przekazał Wrona.

Pod nagraniem siatkarza z Projektu Warszawa od razu pojawiła się fala komentarzy nie tylko kibiców, ale także wielu siatkarek i siatkarzy.

Dawid Konarski napisał: "Ja się pytam kiedy to zleciało ? Jeszcze wczoraj naprawialiśmy kolana w Olsztynie, a chwile później radość z 14stki na MŚ 2014, baw się dobrze do samego końca".

Wojciech Żaliński zdobył się na równie poruszający komentarz: "Mam szczęście, że przez 23 lata mogłem z Tobą rywalizować".

Nie mogła także zabraknąć komentarza żony Andrzeja Wrony - Zofii. "Jesteśmy z Ciebie dumne i bardzo Cię kochamy. Twoje dziewczyny (i Kazik)".

Autor: