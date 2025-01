W pucharowych rozgrywkach Francuz i jego koledzy są na najlepszej drodze do powtórzenia ostatnich osiągnięć. W walce o pełną pulę w LM biorą też udział dwa inne kluby PlusLigi. Projekt Warszawa i Jastrzębski Węgiel są już pewni pierwszego miejsca w grupie, ale w ostatnich meczach wciąż biją się o jak najlepszy bilans, odpowiednio na wyjeździe z Berlin Volleys i u siebie z niemieckim Lueneburgiem. Z kolei Aluron Zawiercie rywalizuje (w hali w Sosnowcu) z Allianzem Mediolan i by zachować pozycję lidera, nie może przegrać 0:3 lub 1:3.

Drabinka prawdę powie. Polskie kluby ciągle walczą o dobry bilans

W LM nie ma losowania par fazy play-off, jest z góry ustalona drabinka, zależna od wyniku w grupie. Pierwsze zespoły każdej z pięciu grup LM zostaną ustawione w drabince ćwierćfinałowej, ale im lepszy bilans, tym wyższe rozstawienie. Przed ostatnią kolejką najwyżej spośród liderów grup sklasyfikowana jest włoska Perugia, przed Projektem, Aluronem i Jastrzębiem.

Gdyby taka kolejność utrzymała się, byłaby to bardzo dobra wiadomość dla polskich klubów. Oznaczałaby, że nie trafią na siebie w ćwierćfinale. Wtedy byłaby szansa na awans kompletu naszych przedstawicieli do Final Four, co byłoby historycznym wyczynem i zagwarantowało udział polskiej drużyny w meczu finałowym Ligi Mistrzów – i to po raz piąty z rzędu!

– Chcielibyśmy przynajmniej utrzymać aktualnie drugą pozycję z grona zwycięzców grup, bo na ten moment lepszy bilans setów od nas ma tylko Perugia – mówił po ostatnim meczu ligowym przyjmujący Projektu Tobias Brand, cytowany przez portal plusliga.pl. – Wtedy bylibyśmy wysoko rozstawieni w ćwierćfinale, a to jest ważne. Jak się ma taką możliwość, trzeba to wykorzystać.

– Jest ważne, by w środę zagrać maksymalnie i twardo, by zgarnąć punkty, dzięki którym może zajmiemy lepszy miejsce rankingowe wśród zwycięzców grup i będzie nam łatwiej – uważa niemiecki środkowy Jastrzębskiego Węgla Anton Brehme. – Fajnie byłoby zmierzyć się w ćwierćfinale z drużyną z Berlina, ponieważ grałem w tym klubie przez dłuższy czas, znam wielu zawodników i myślę, że miło byłoby tam zagrać. Generalnie uważam, że możemy przejść ten ćwierćfinał, ale najpierw skupmy się na środzie, a dopiero później dowiemy się, kto będzie naszym przeciwnikiem w ćwierćfinale – zakończył siatkarz mistrza Polski.