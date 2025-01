Na to Bartosz Kurek czekał naprawdę długo. Wielka chwila dla kapitana reprezentacji Polski, to była kwestia czasu

Jedynie PGE Projekt Warszawa i Cuprum Gorzów mogą o sobie obecnie mówić jako o mistrzach piątego seta. Kiedyś takim mianem ochrzczono złotą drużynę Wagnera z MŚ 1974 i IO 1976, bo potrafiła wychodzić w ostatnich setach z nieprawdopodobnych tarapatów. Warszawianie i gorzowianie już po pięć razy rozgrywali w PlusLidze 2024/25 pięciosetowe potyczki i nie ponieśli ani jednej porażki. Ostatnia konfrontacja Projektu w Warszawie z liderem tabeli, mistrzem Polski i finalistą Ligi Mistrzów Jastrzębskim Węglem przyniosła znowu walkę do upadłego przez pięć pełnych partii. Warszawianie wygrali 3:2, a co najciekawsze, dla jastrzębian była to trzecia porażka w trzecim tie-breaku w tym sezonie!

Tomasz Fornal: - Zostawiliśmy na parkiecie wszystko, co mieliśmy. Zdrowie, pot, łzy, ale mamy srebro !

Wcześniej ulegli w tym stosunku Barkomowi i Norwidowi. W gronie zespołów najskuteczniejszych w piątych setach obrońcy tytułu zajmują miejsce na szarym końcu, razem z AZS Olsztyn, Stalą Nysa i MKS Będzin. Jastrzębski Węgiel i tak nie stracił pierwszego miejsca w lidze, wyprzedza większą liczbą punktów Projekt, między innymi dlatego, że za wygrane 3:2 przyznaje się o punkt mniej niż za klasyczne 3:0 lub 3:1.

Projekt imponuje, Resovia dołuje

Na dźwięk słowa „tie-break” najbardziej nerwowo reagują chyba jednak w Rzeszowie. Grająca w tym sezonie sporo poniżej oczekiwań Resovia zaliczyła już aż dziewięć pięciosetówek i tylko dwie wygrała...

– Do tej pory w lidze za każdym razem, kiedy doprowadzaliśmy do tie-breaka, wygrywaliśmy. Kluczem jest takie podejście, by bić się do końca i nie poddawać. I kiedy potem jest 2:2 w setach, to my włączamy piąty, czy szósty bieg i wygrywamy – tłumaczył po pokonaniu jastrzębian Piotr Graban, trener Projektu. – To na pewno zostaje w głowie, że mamy teraz najmniej porażek w PlusLidze, tylko dwie. Kilka spotkań kończyliśmy w piątej partii, ale najważniejszy był wówczas nasz mental zwycięzcy i chciałbym go pielęgnować do końca.

Najlepsi i najsłabsi w tie-breakach (PlusLiga 2024/25 po 19 kolejkach)