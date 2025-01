i Autor: MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS Wilfredo Leon

szczere wyznanie

Prawda o życiu Wilfredo Leona w Polsce wywołuje wielkie emocje! Przyznał to po 11 latach. Otok tych słów nie można przejść obojętnie

Od kiedy Wilfredo Leon dołączył do reprezentacji Polski siatkarzy, już zdążył zapisał się na kartach historii biało-czerwonych, sięgając po kolejne medale, odnosząc wielkie sukcesy i stając się jedną z najważniejszych postawi w kadrze. Przy okazji zajęcia 3. miejsca w plebiscycie na sportowca 2024 roku, urodzony siatkarz postanowił wrócić myślami do swojej przeprowadzki do Polski i zdecydował się na szczere wyznanie ujawniające, jak wygląda teraz jego życie. To tym wyznaniu trudno opanować wzruszenie.