Gala Mistrzów Sportu 2025 RELACJA NA ŻYWO: Kto został najlepszym polskim sportowcem? Plebiscyt Przeglądu Sportowego WYNIKI

Gala Mistrzów Sportu WYNIKI

Nominowani:

Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja, Mirosław Ziętarski (wioślarstwo)

Natalia Bukowiecka (lekkoatletyka)

Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk (szermierka)

Aleksandra Kałucka (wspinaczka sportowa)

Jakub Kochanowski (siatkówka)

Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Pigeon, Diane Sellier (short track)

Wilfredo Leon (siatkówka)

Robert Lewandowski (piłka nożna)

Ksawery Masiuk (pływanie)

Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa)

Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo)

Wojciech Nowicki (lekkoatletyka)

Ewa Pajor (piłka nożna)

Daria Pikulik (kolarstwo)

Jeremy Sochan (koszykówka)

Ewa Swoboda (lekkoatletyka)

Julia Szeremeta (boks)

Angelika Szymańska (judo)

Iga Świątek (tenis)

Katarzyna Wasik (pływanie)

Joanna Wołosz (siatkówka)

Jan Zieliński (tenis)

Bartosz Zmarzlik (żużel)

Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie)

Damian Żurek (łyżwiarstwo szybkie)

Na żywo Gala Mistrzów Sportu 2025 Witamy w relacji na żywo z Gali Mistrzów Sportu 90. Plebiscytu "Przeglądu Sportowego". Początek wydarzenia, podczas którego dowiemy się, kto zostanie najlepszym sportowcem 2024 roku już o godzinie 20:00. Zapraszamy!

Gala Mistrzów Sportu 2025 RELACJA NA ŻYWO

W ostatnich miesiącach, przede wszystkim za sprawą igrzysk olimpijskich - ale nie tylko - polscy kibice mieli mnóstwo powodów do radości i dumy. Kolejne indywidualne mistrzostwo świata Bartosza Zmarzlika, sukcesy i zwycięstwa Igi Świątek, czy oczywiście olimpijskie medale przywiezione przed Aleksandrę Mirosław, Julię Szeremetę, polskie szpadzistki oraz siatkarzy biało-czerwonych - to tylko część tego, co działo się w 2024 roku.

Podczas dzisiejszej Gali Mistrzów Sportu 90. Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" dowiemy się, kto zdaniem dziennikarzy i kibiców zasłużył na to, aby zostać najlepszym polskim sportowcem 2024 roku. Głosami "Super Expressu", które dostarczone zostały przez naszą redakcję do "Przeglądu Sportowego", pierwsze miejsce zajęła Iga Świątek, a za najlepszą polską rakietą uplasowali się Aleksandra Mirosław oraz Wilfredo Leon. W wielu przypadkach to jednak Mirosław znalazła się na 1. miejscu i wydaje się, że rywalizacja podczas Gali Mistrzów Sportu 2025 toczyć się będzie właśnie pomiędzy Świątek i Mirosław, która wywalczyła jedyny złoty medal dla Polski podczas igrzysk w Paryżu.