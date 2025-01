Prawda o życiu Wilfredo Leona w Polsce wywołuje wielkie emocje! Przyznał to po 11 latach. Otok tych słów nie można przejść obojętnie

Klub z Rzeszowa największe sukcesy święcił na początku lat 70., zaraz po awansie z niższej ligi. Trenerami zespołu, który rządził wtedy w Polsce, byli Jan Strzelczyk i Władysław Pałaszewski, a wśród gwiazd nie zabrakło wielkich postaci w historii polskiej siatkówki, takich jak Marek Karbarz, Jan Such, Stanisław Gościniak czy Bronisław Bebel. W latach 1971–1975 Resovia cztery razy była mistrzem i raz wicemistrzem Polski, zdobyła Puchar Polski, a ponadto była też w czołówce rozgrywek pucharowych w Europie. Rzeszowianie zajęli drugie miejsce w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych (obecnie Liga Mistrzów) w 1973 r. i trzecie w Pucharze Zdobywców Pucharów (obecnie Puchar CEV) w 1974 r. Jednym z członków „Złotej Resovii” był właśnie zmarły 6 stycznia Witold Szewczyk.

Nie żyje Witold Szewczyk. Największe sukcesy odniósł w Resovii

Szewczyk urodził się w 1945 r. Warszawie, był wychowankiem słynnej kuźni młodych siatkarskich kadr, stołecznego MDK. Grał też w Warszawiance, skąd w wieku 23 lat trafił do Rzeszowa i tam odniósł największe sukcesy sportowe, począwszy od awansu do siatkarskiej ekstraklasy. Występował w Resovii do 1976 roku.

Jak poinformował portal facebookowy Muzeum Resovii, pogrzeb Ś.P. Witolda Szewczyka odbędzie się w czwartek 9.01.2025 r. o godz. 13.30 na cmentarzu komunalnym Wilkowyja.