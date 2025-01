Tomasz Fornal rozstał się z Sylwią Gaczorek?! Niepokojące sygnały, internauci od razu to zauważyli

Sylwia Gaczorek i Tomasz Fornal nie są już razem?! Internauci zaczęli swoje śledztwo

Kiedy Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek zaczęli pokazywać się razem publicznie, czy to przy okazji kolejnych meczów Jastrzębskiego Węgla i reprezentacji Polski, czy po prostu spędzając razem czas, wielu internautów trzymało kciuki za ich relację. Influencerka często pytana byłą również w Q&A o to, aby podzieliła się jakimiś zakulisowymi informacjami na temat życia lub kariery siatkarza, jak np. potwierdzenie lub zaprzeczenie plotek o jego transferze do Turcji. Wszystko wskazuje jednak na to, że ich relacja już się zakończyła, co natychmiast zauważyli czujni internauci, śledzący niemalże każdy ruch influencerki i reprezentanta Polski.

To koniec?! Internauci wieszczą zerwanie Fornala i Gaczorek

W ostatnich dniach stycznia 2025 roku, na portalu "X" coraz więcej użytkowników pasjonujących się na co dzień siatkówka i prywatnym życiem swoich idoli zaczęło zauważać, że z profili Tomasza Fornala i Sylwii Gaczorek na Instagramie zaczęły znikać niektóre zdjęcia oraz oznaczenia.

Przede wszystkim widać to na profilu gwiazdora reprezentacji Polski i Jastrzębskiego Węgla. O ile jeszcze niedawno można było zauważyć tam zdjęcia z influencerką, pomiędzy fotografiami ze zgrupowań, meczów, treningów i wakacji, tak obecnie próżno szukać tam śladów po obecności Sylwii Gaczorek w jego życiu.

Influencerka z kolei pozostawiła kilka fotografii z siatkarzem, chociażby z ich wspólnego wyjazdu nad włoskie jezioro Como, czy z Paryża, gdzie odbywały się igrzyska olimpijskie.

ee nie ma niektórych zdjęć i usunięte oznaczenia— Patka🫶🏼•DenmarkForTitle•~niall's girl (@siatkarakochana) January 29, 2025

Dla internautów jest to jednak jasny sygnał, że w związku reprezentanta Polski i influencerki źle się dzieje i czekają już oni tylko na oficjalne potwierdzenie zakończenia relacji oraz ewentualne wyjaśnienie, co doprowadziło do takiego stanu rzeczy.