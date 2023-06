Historyczny moment w NBA! Pierwsze mistrzostwo dla Denver Nuggets! Jest istotny polski akcent

Czy dojdzie do cudu w polskiej koszykówce? Śląsk Wrocław może go dokonać, wciąż walczy w finale, a miał już polec

Nuggets udało się zakończyć rywalizację, choć długo w pewnych elementach spisywali się słabo. Pod koniec trzeciej kwarty mieli trafione tylko dwa z 22 rzutów za trzy punkty. W meczu wykorzystali też zaledwie 13 z 23 rzutów wolnych. W efekcie długo inicjatywa należała do Heat, którzy wypracowali nawet 10 punktów przewagi, a jednopunktowe prowadzenie mieli jeszcze na niespełna dwie minuty przed końcem meczu. Później jednak już swojego dorobku nie poprawili.

Denver Nuggets mistrzami NBA! Jest polski akcent w historycznym sukcesie!

Nuggets w grze utrzymywali się zaciekłą obroną oraz dzięki bardzo dobrej postawie Jokicia. 28-letni Serb zapisał na swoim koncie 28 punktów, trafiając 12 z 16 rzutów z gry, a także 16 zbiórek. Aż 10 punktów zdobył w czwartej kwarcie. Dla Heat 21 pkt. uzyskał Jimmy Butler, ale przy słabiej skuteczności z gry - 5/18. Bam Adebayo dołożył 20 pkt. i 12 zbiórek.

Jokić jest czwartym europejskim koszykarzem z nagrodą MVP finałów. Przed nim zdobyli ją Francuz Tony Parker (2007, San Antonio Spurs), Niemiec Dirk Nowitzki (2011, Dallas Mavericks) oraz Grek Giannis Antetokounmpo (2021, Milwaukee Bucks). MVP finałów pochodzącym spoza USA był jeszcze tylko Nigeryjczyk Hakeem Olajuwon (1994 i 1995, Houston Rockets).

- Jest dobrze, jest dobrze. Robota wykonana, można wracać do domu - odpowiedział Jokić, zapytany, jak się czuje z nagrodą. Podczas dekoracji towarzyszyła mu rodzina, wśród niej żona i córka. - To był paskudny mecz, nie trafialiśmy do kosza. Udało nam się jednak znaleźć sposób. Zdobyli tylko 89 punktów i to nam dało zwycięstwo. To dlatego koszykówka jest takim fajnym sportem. To coś "żywego". Nie możesz przewidzieć, jak potoczy się mecz, bo jest mnóstwo czynników. Bardzo się cieszę, że wygraliśmy - dodał.

W trakcie pięciomeczowej serii Jokić średnio uzyskiwał 30,2 pkt przy skuteczności z gry 58 proc., 14 zbiórek oraz 7,2 asysty. Jokić trafił do NBA w 2014 roku wybrany przez Nuggets z 41. numerem w drafcie. Nigdy wcześniej zawodnik wybrany z tak późnym numerem nie został MVP finałów. W 2021 i 2022 roku Jokić zdobywał nagrodę MVP w sezonie zasadniczym.

Nuggets w sezonie zasadniczym 2022/23 byli najlepszą drużyną Konferencji Zachodniej. Heat na Wschodzie zajęli dopiero ósme miejsce, ale w drodze do finału zdołali wyeliminować numer jeden Milwaukee Bucks i numer dwa Boston Celtics. To był dopiero drugi przypadek w historii NBA, gdy ekipie z "ósemką" udało się dotrzeć do finału. W 1999 roku dokonali tego koszykarze New York Knicks, a potem ulegli San Antonio Spurs również 1-4.

Nuggets w NBA rywalizują od 1976 roku. Pierwszy raz występowali w finale. Żaden inny klub w historii ligi nie czekał na pierwszy tytuł tak długo. - Mam wiadomość dla wszystkich. Jedno mistrzostwo nas nie satysfakcjonuje - powiedział na podium trener Nuggets Michael Malone.

Władze Nuggets przed rozgrywkami 2023/24 są w dobrym położeniu. Wszyscy podstawowi zawodnicy mają ważne kontrakty jeszcze na co najmniej dwa sezony, a Jokić aż na kolejne pięć lat. Swój udział w mistrzostwie Nuggets ma również polski skaut, Rafał Juć. To w dużej mierze dzięki niemu Jokić trafił właśnie do Denver i w zakończonym sezonie poprowadził ekipę do historycznego sukcesu.