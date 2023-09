Jeremy Sochan spotkał się z polskim raperem. Wspólne nagranie błyskawicznie obiegło sieć, gwiazdor NBA w nietypowym wydaniu

NBA zawita do Polski! Jeremy Sochan największą gwiazdą, fani koszykówki będą wniebowzięci

Jeremy Sochan rok temu spełnił marzenia o grze w NBA, a pierwszy sezon pokazał jego duży potencjał. Polski koszykarz, posiadający także amerykańskie i brytyjskie obywatelstwo, rozegrał 56 meczów, w których zanotował średnią 11 punktów na spotkanie. Dołożył do tego 5,3 zbiórki i 2,5 asysty na mecz, a eksperci szybko zaczęli doceniać jego rolę w San Antonio Spurs. Wydaje się, że w nadchodzącym sezonie będzie on jeszcze ważniejszym ogniwem tej drużyny, choć już po debiutanckim roku cieszy się dużym uznaniem. Zwłaszcza w Polsce, gdzie jego występy interesują wielu kibiców i przekładają się na coraz większą popularność. Widać to choćby po obecności Sochana w popkulturze.

Jeremy Sochan spotkał się z polskim raperem. Nagrali wspólny teledysk

Gwiazdor NBA już w wieku 20 lat może pochwalić się udziałem w popularnym teledysku. Sochan jakiś czas temu spotkał się z "Okim", który od dłuższego czasu zapowiadał utwór pt. "Jeremy Sochan". Ten w końcu oficjalnie ujrzał światło dzienne, a w przygotowanym specjalnie teledysku wystąpił sam tytułowy bohater. "Oki" odwiedził koszykarza za oceanem i wspólnie spędzili trochę czasu. Nie brakowało koszykarskich elementów, ale w teledysku pokazano też m.in. fragmenty z przejażdżki rapera w sportowym Porsche Sochana.

Teledysk do utworu "Jeremy Sochan" w kilkanaście godzin zebrał blisko 300 tysięcy wyświetleń. Znalazł się też w czołówce "karty na czasie" zawierającej najpopularniejsze w ostatnich dniach materiały na platformie YouTube. Dla polskiego koszykarza jest to kolejny krok w kierunku budowania własnej marki i pamiątka na całe życie, jednak najważniejszy jest zbliżający się sezon NBA. Ten rozpocznie się już 24 października.