i Autor: AP PHOTO Jeremy Sochan

Wszystko jasne!

Jeremy Sochan wróci do reprezentacji Polski? Te słowa nie pozostawiają wątpliwości, jasny komunikat!

Jeremy Sochan zaliczy powrót do reprezentacji Polski? Mimo że przez ostatnie miesiące koszykarz San Antonio Spurs był bardziej skupiony na rozwijaniu swojej kariery w NBA, to postanowił on udzielić wypowiedzi na temat swojej przyszłości w kadrze. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości.