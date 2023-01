Jeremy Sochan zaczął mówić o WOŚP i wywołał lawinę! Gwiazdor NBA natychmiast przyciągnął uwagę, masa komentarzy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to jedna z tych inicjatyw, które nie tylko niosą ogromną pomoc potrzebującym, ale również angażują masę wolontariuszy, celebrytów, gwiazdy oraz sportowców, którzy chcą dołożyć swoją cegiełkę do szczęścia kogoś innego. Stąd właśnie każdego roku możemy śledzić kolejne licytacje przedmiotów należących do gwiazd oraz promowanie zbiórki przez celebrytów. W tym roku do akcji, oprócz chociażby Mariusza Pudzianowskiego, postanowił dołączyć Jeremy Sochan. Jeden filmik wywołał lawinę komentarzy.

Jeremy Sochan gra z WOŚP. Post gwiazdora NBA wywołał lawinę komentarzy

Gwiazdor NBA postanowił nagrać krótki filmik, w którym zachęca do udziału w 31. finale WOŚP, pokazując swoją specjalną koszulkę. - Muszę Wam coś pokazać. Bardzo fajną koszulkę, co noszę. Ona bardzo fajna jest i mówi "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy". I wiesz, czemu to noszę? Bo jest czas, żeby grać z Wielką Orkiestrą i zbieramy bardzo dużo pieniędzy, żeby wszyscy żyli zdrowo w zdrowym świecie - wyznał na specjalnym filmiku w mediach społecznościowych Sochan, promując link do zbiórki. Ten ruch bardzo spodobał się internautom.

Użytkownicy Twittera, gdzie pojawiło się nagranie nie ukrywali, że bardzo podoba im się ruch koszykarza. - Nie da się ciebie nie lubić. Jeremy TOP! - napisał jeden z internautów. - Jeremiasz ty to jesteś gość. Szacun. - dodał kolejny z fanów polskiego koszykarza, grającego w San Antonio Spurs.

