NBA zawita do Polski! Jeremy Sochan największą gwiazdą, fani koszykówki będą wniebowzięci

Jeremy Sochan po raz ostatni był w Polsce w lutym 2021 roku, kiedy debiutował w reprezentacji i jeszcze nie był koszykarzem NBA. Później jego kariera nabrała ogromnego rozpędu, a 20-latek ma za sobą naprawdę udany debiutancki sezon w NBA i... ponownie zrezygnował z gry w kadrze. Biało-Czerwoni już 13 sierpnia rozpoczną walkę w turnieju prekwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Paryżu, jednak podobnie jak na zeszłorocznym EuroBaskecie będą musieli poradzić sobie bez koszykarza San Antonio Spurs. Sochan w obu tych przypadkach tłumaczył się chęcią odpowiedniego przygotowania do wymagającego sezonu w NBA, ale wiadomo już, że niedługo i tak pojawi się w Polsce i to w związku z promocją ligi w Europie!

NBA w Polsce. Sochan największą gwiazdą

W dniach 24-28 sierpnia we Wrocławiu odbędzie się kamp "Koszykówka bez granic". To cykl imprez, który odbywa się w różnych zakątkach świata od 2001 roku. Dzięki temu zawodnicy, trenerzy i sędziowie związani z NBA promują koszykówkę i dzielą się swoją wiedzą w innych regionach świata. W tym roku takie wydarzenia odbyły się już w Montrealu, Abu Zabi, Salt Lake City, Las Vegas i Johannesburgu, a pod koniec sierpnia do tej listy dołączy Wrocław. I to właśnie Sochan ma być magnesem dla Polaków!

Co prawda "Koszykówka bez granic" to impreza zamknięta, na którą będą mogły wejść tylko osoby z zaproszeniami. Jednak PZKosz zamierza wykorzystać obecność 20-latka w kraju i chce zorganizować specjalne spotkania z Sochanem we Wrocławiu i Warszawie. W samym kampie, który odbędzie się na obiektach WKK we Wrocławiu, weźmie udział 40 koszykarek i 40 koszykarzy z różnych krajów wyselekcjonowanych przez NBA i FIBA. Z Polaków będą to dwaj 17-latkowie: Joel Cwik i Tymoteusz Sternicki, czyli młodzieżowi reprezentanci Polski. Jednak "Koszykówka bez granic" to nie tylko aktywność w hali i Polska zyska na tym m.in. dzięki szkoleniom dla trenerów i sędziów. Odbędzie się też szereg spotkań z dziećmi i młodzieżą, a do tego sprzęt dostarczony przez NBA pozostanie do użytku w Polsce.