Nie żyje uznany koszykarz. Miał tylko 34 lata. Zabił go pijany kierowca

Nie żyje Ilkan Karaman. Pijany kierowca zabił tureckiego koszykarza

Tureckie media poinformowały w niedzielę (8 września) o tragicznym wypadku, do jakiego doszło w mieście Datca w południowo-zachodniej części kraju. Lokalne media przekazały, że Ilkan Karaman stał na chodniku przy stacji benzynowej, gdy nagle jeden z samochodów zjechał z drogi, wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił koszykarza. Wedle pierwszych ustaleń kierowca pojazdu był pod wpływem alkoholu, a potrącona ofiara zmarła na miejscu. Wiadomość o śmierci Karamana błyskawicznie obiegła świat koszykówki, który pogrążył się w żałobie.

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci lkana Karamana, jednego z zawodników, który grał w naszej drużynie narodowej. Jako Turecka Federacja Koszykówki życzymy zmarłemu łaski Allaha i składamy kondolencje jego rodzinie, bliskim i całej społeczności koszykarskiej" - pożegnał zmarłego turecki związek koszykówki.

Milli Takımımızın formasını giymiş oyuncularımızdan İlkan Karaman’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/lRnmYbNuap— TBF (@TBF) September 8, 2024

Karaman w swojej karierze reprezentował barwy wielu drużyn, zwłaszcza w Turcji. Największe sukcesy odniósł w Fenerbahce, z którym w latach 2013-14 wywalczył mistrzostwo kraju, Puchar Turcji, a także Puchar Prezydenta. Co ciekawe, w 2012 r. został wybrany w drafcie NBA przez Brooklyn Nets, jednak nigdy nie zagrał w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Działacze z USA postanowili, żeby rozwijał swój talent w Europie, a Turek przez lata nie zdołał przebić się do NBA. Ostatnio grał dla drużyny Cayirova Belediyesi z drugiego poziomu rozgrywkowego w Turcji. Karaman w swojej karierze występował poza Turcją we Francji i na Tajwanie. Poza Fenerbahce grał m.in. w Besiktasie i Tofas Bursa.

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że zmarł nasz reprezentant kraju Ilkan Karaman, który grał dla nas w latach 2012-2014. Niech Allah zmiłuje się nad Ilkanem Karamanem. Składamy kondolencje i wyrazy współczucia jego rodzinie, bliskim i społeczności koszykarskiej" - przekazało w mediach społecznościowych Fenerbahce.